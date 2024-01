Real Madrid – FC Barcelone : Xavi plaide coupable, Perez zappe le sujet Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Critiqué pour ses choix et après cette défaite, Xavi a tenu le cap dans sa communication : « C'est amer, on avait beaucoup d'attente, de la motivation, mais c'était notre pire match. On a dominé mais Madrid nous a fait mal sur les contres attaques. Le sentiment ? Déception, tristesse, on n’a jamais été commode, on doit demander pardon aux supporters. Le Barça reviendra. Bravo au Real, ils sont juste vainqueurs. Nous devons accepter les critiques. Nous n'étions pas à la hauteur. Nous devrions utiliser cela comme une leçon (…) Nous avons été mauvais en défense, dans le pressing... Le penalty, qui n’a pas lieu d’être, nous tue ».

Quant à savoir s’il pensait que ce Clasico pouvait lui être fatal, le technicien a répondu par la négative : « Je suis le plus grand responsable de cette défaite. On va encaisser, continuer à travailler. Nous nous sommes déjà relevés de défaites dures (…) J'ai la confiance du club, c'est clair. Mais aujourd’hui, nous avons montré notre pire image. Je continue de croire a ce projet, mais aujourd’hui nous devons faire face aux nombreuses critiques ». Focalisé sur les trois compétitions restantes, Xavi a également rappelé qu’il n’y aurait pas de renfort cet hiver au Barça : « Aujourd’hui le club ne peut pas recruter sur ce marché d’hiver. C’est la situation dans laquelle nous sommes. Nous devons maintenant remettre les batteries à 100% et se battre pour les 3 titres restants ».

Perez jubile et félicite Vinicius Jr

Dans un entretien à Movistar, Florentino Perez a également évoqué ce premier titre de la saison : « Je suis heureux parce que les supporters sont ravis d'avoir vu un bon match. Il y a beaucoup de madridistas ici en Arabie saoudite qui ont passé l'une des nuits les plus joyeuses », a glissé le président des Merengue, rendant hommage à Vinicius Jr, auteur d’un triplé : « Il brille presque à chaque fois, aujourd'hui il l'a mérité et il est très heureux. L'effort qu'il fait à chaque match est phénoménal, c'est pour cela qu'il est l'un des meilleurs au monde. Il est très jeune, il est heureux, il est très bon et il va s'améliorer d'année en année ».

Lancé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé (PSG) cet été, Perez a botté en touche : « Ce n'est pas vraiment le jour pour parler de ça, c'est le jour pour féliciter les joueurs que nous avons, pas ceux que les autres équipes ont ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life