Real Madrid : Vinicius prend une balle perdue avant le FC Barcelone

Une balle perdue pour Vinicius Junior. Invités à élire son onze de l'année 2023, Gary Neville et Jamie Carragher, tous deux consultants pour Sky Sports, étaient en désaccord sur l'identité du troisième homme d'une attaque composée de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland.

Après que l'ancien défenseur de Manchester United a révélé son choix, Vinicius Jr, parce que qu' il « a été exceptionnel avec le Real Madrid, est impliqué sur 35 buts cette année », l'ancien défenseur de Liverpool a rétorqué : « Dans une ligue de clowns ! Une ligue de clowns ! Qu'est-ce que le Real Madrid a gagné cette année ? »

Un clown qui ne fait plus rire

Surpris, Neville a alors demandé : « Tu trouves que le Real est une équipe facile à jouer ? » Carragher : « Je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il joue contre des équipes faciles. » En 2023, le Real a affronté Liverpool et Chelsea, notamment, en huitièmes et quarts de finale de Ligue des champions, et s'est imposé quatre fois en quatre matches, avec notamment un doublé de Vinicius lors du succès à Liverpool (5-2, le 21 février). Ce jour-là, le clown n’avait pas fait rire.

