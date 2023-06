Une recrue lundi au Real Madrid, Dembélé se lâche sur Benzema, Xavi appuie une arrivée au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MARCA : « Dembélé se lâche »

Ousmane Dembélé a été interrogé par Marca et a notamment évoqué le départ de Karim Benzema du Real Madrid. « Le Real Madrid et la Liga perdent beaucoup sans Benzema, a-t-il déclaré. C’est le Ballon d’Or et un grand joueur. Le Real Madrid n’est pas le même sans lui, c’est une perte très importante. Quant à moi, je me sens heureux au Barça. Nous sommes une famille. »

AS : « Quatrième recrue »

As l’annonce : Joselu sera la quatrième recrue estivale du Real Madrid. Son arrivée sera annoncée après la finale de la Ligue des Nations, dimanche, entre l’Espagne et la Croatie. « Je suis en sélection actuellement mais j’espère qu’il se passe de bonnes choses », a souri l’attaquant de l’Espanyol Barcelone.