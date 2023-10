Xavi donne des nouvelles de Koundé au FC Barcelone, Bellingham a une armée au Real Madrid

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : « Génération Bellingham »

As fait remarquer que Jude Bellingham a rajeuni le vestiaire du Real Madrid, où pas moins de six joueurs de 25 ans font parie de l’équipe à moyen terme : Eder Militao, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo et Vinicius Junior.

MARCA : « 2h00:35 »

Marca revient sur le nouveau record du marathon de Chicago de Kiptum, moins de 34 secondes en dessous de la dernière marque mondiale de Kipchoge à Berlin en 2022. La pige de Tchouaméni en défense centrale samedi à Osasuna a été saluée au Real Madrid.

Presse catalane

SPORT : « Record et point »

Le match nul du FC Barcelone arraché hier soir à Grenade (2-2) a frustré Xavi, qui a perdu Jules Koundé suite à une douleur au genou. « Cela ne semble pas très grave. On verra demain après avoir passé d’autres examens », a expédié le coach du Barça en conférence de presse.

MUNDO DEPORTIVO : « Record et couac »

Désormais trois points séparent le Barça du Real Madrid en tête de la Liga, ce qui ne semble pas enchanter Xavi avant la trêve : « C'est un point insuffisant. Je pense que l'équipe a été patiente et calme mais nous avons payé le prix de nos erreurs malgré notre possession. »

