Le FC Séville remporte l'Europa League

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ce soir, la finale de l'Europa League opposait deux invincibles : le FC Séville et José Mourinho. Le club andalou a remporté les six premières finales d'Europa League qu'il a jouées, le Portugais a été champion d'Europe à chaque fois qu'il a disputé une finale (c'est arrivé cinq fois). L'un devait mordre la poussière pour la première fois et c'est tombé sur le Special One, dont on dit qu'il devrait s'engager avec le PSG dans les prochaines semaines.

Pourtant, c'est sa Roma qui avait ouvert le score, par Paulo Dybala (35e). Mais son coéquipier Gianluca Mancini a marqué contre son camp (55e) avant de manquer son tir au but. Les Andalous, eux, ont inscrit leurs trois leurs. Séville décroche ainsi sa 7e Europa League, soit trois fois plus que le palmarès continental de l'ensemble des clubs français. Ça laisse songeur...