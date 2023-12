Galtier fixé aujourd'hui, Doumbia savoure son quadruplé, Létang en furie au LOSC

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Doumbia (Stade Brestois) ne tire pas la couverture à lui

Le Malien est le premier joueur de Ligue 1 à réussir une telle performance depuis Edinson Cavani face à Caen en 2016... Auteur d'un quadruplé hier soir contre Lorient (4-0), en 26 minutes, Kamory Doumbia avait inscrit 5 buts en 46 matches de L1 jusqu'ici. Le joueur prêté par Reims était aux anges après son exploit, au micro du diffuseur. "Je suis content, je suis heureux, a-t-il confié dans un grand sourire. Cela fait plaisir de gagner comme ça, avec la manière."

😍 Kamory Doumbia: "Je suis content, je suis heureux".



La CAN pourrait piller le HAC !

Pas moins de 9 joueurs du Havre sont pré-sélectionnés poyr la prochaine CAN : Arouna Sangante et Rassoul Ndiaye (Sénégal), Yassine Kechta (Maroc), André Ayew (Ghana), Mohamed Bayo et Abdoulaye Touré (Guinée), Mohamed Koné et Christopher Opéri (Côte d'Ivoire).

LOSC : Létang allume ses joueurs

Battu à Strasbourg hier (1-2), le LOSC a laissé passer l'opportunité de se rapprocher des places de têtes et finira l'année au 5e rang de Ligue 1. « Je vais passer des vacances pourries. Je suis très, très, très, très déçu. On peut perdre des matches, rater des passes ou des contrôles mais on n'a pas le droit d'avoir l'attitude qu'on a eue aujourd'hui. Ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout ce que l'on veut, a-t-il fustigé. Si l'on veut prétendre à quelque chose dans ce championnat, il va falloir que les joueurs se posent les bonnes questions pendant les vacances. On ne peut pas arracher un nul à la 95e contre Paris et avoir les attitudes de Clermont ou de ce (mercredi) soir. Il faut être humble pour gagner des matches. Si vous baissez un peu, vous le payez immédiatement. À la mi-temps, je savais qu'on allait perdre ce match. Après Paris, on les avait prévenus. Dans le sport de haut niveau, le match le plus important, c'est celui d'après. Contre Paris, ils ont eu des louanges, c'est formidable... Ce qui nous intéressait, c'était ce soir. On leur a dit ce que l'on en pensait dans le vestiaire. Je suis très, très, très énervé. »

FC Lorient : Le Bris sur la sellette ?

Régis Le Bris était déçu après la claque reçue à Brest hier (0-4). Après un an et demi à la tête de Lorient, le technicien a démontré qu’il était un entraîneur intéressant, avec des idées. Mais aujourd’hui son équipe ne répond plus et est avant-dernière du championnat. « Je suis extrêmement déçu de ce que j’ai vu, a-t-il affirmé hier en conférence de presse. Ça ne représente pas ce qu’on veut faire avec ce club. » Même si Loïc Féry a toujours soutenu son entraîneur, L’Équipe glisse que le président sait trop bien que la question de son maintien va finir par se poser si cette équipe ne réagit pas.

AS Monaco : des galons de titulaire regagnés par Ben Yedder ?

Lorsque Adi Hütter fait jouer Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder ensemble, l’AS Monaco gagne quatre fois sur cinq. De quoi y repenser après la trêve et la victoire d’hier à Toulouse (2-1) ? « Je ne sais pas, nous verrons bien, a répondu l’entraîneur autrichien, lassé du débat. On ne peut pas parler toujours des mêmes joueurs, il n’y a pas que les attaquants dans cette équipe. Parlez-moi de Salisu par exemple, il a été très bon. » À part ça, l’ASM en est désormais à quatorze points gagnés après avoir concédé l’ouverture du score. De son côté, Toulouse n’a gagné aucune de ses 10 dernières rencontres de Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites). Plus longue disette en cours...

Stade Rennais : Stéphan félicite enfin Doué

Annoncé sur le départ au mercato hivernal, Désiré Doué a fait taire les rumeurs en marquant le deuxième but du Stade Rennais hier à Clermont (3-1). « Son entrée a été décisive, a souligné Julien Stéphan. Qu’il continue comme ça. C’est ce qu’on attend de lui, d’être créatif et décisif. C’est par ce genre de prestation qu’il gagnera du temps de jeu, qu’il confirme. »

Montpellier HSC : Der Zakarian réagit bien après l’OM

Fier de ses troupes après le match nul enregistré par Montpellier contre l’OM, hier à la Mosson (1-1), Michel Der Zakarian a apprécié clôturer cette année 2023 de cette manière enlevée. « On a joué comme d’habitude avec trois défenseurs axiaux, contre deux attaquants, a souligné le coach du MHSC. Après, quand le milieu adverse plonge, on se retrouve souvent sur du un-contre-un. Mais nous sommes restés concentrés, positionnés, on l’a bien fait sur Aubameyang. On s’est juste oubliés sur l’action de Veretout, et cela a fait but pour l’OM. »

OGC Nice : Farioli passera les fêtes au chaud

Solide vainqueur du RC Lens, hier à l’Allianz Riviera (2-0), l’OGC Nice a enregistré une dixième victoire en 17 journées de Ligue 1 et ne peut que passer les fêtes au chaud bien calé dans la roue du PSG. « C’est une victoire importante. Je ne sais pas si c’est la plus belle, mais elle a une grande valeur, pour mille raisons, s’est félicité Francesco Farioli en fin de soirée. C’est spécial par la valeur absolue de l’adversaire, individuelle et collective. Elle arrivait quatre jours après la défaite au Havre. Et c’était un match particulier avec neuf joueurs forfait (dont Todibo et Khephren Thuram). J’ai vu une réponse de tout le groupe. »

Stade de Reims : Still a fermé des bouches

Le Stade de Reims a relevé la tête en s’imposant hier à domicile contre Le Havre (1-0), ce qui fait la joie de Will Still. « On a marqué un but collectivement très propre mais on aurait pu tuer le match et on ne l’a pas fait, a-t-il analysé en conférence de presse. Je suis très content d’être à cette 8e position, même si on a forcément des regrets sur certains points laissés en route, ce qui prouve qu’on est ambitieux. J’avais vraiment envie de leur montrer mes intentions et ma satisfaction d’être l’entraîneur du Stade de Reims . »

OGC Nice : Galtier fixé aujourd’hui

Poursuivi pour « discrimination » et « harcèlement moral », Christophe Galtier apprendra aujourd’hui la décision du tribunal correctionnel de Nice à son égard, le jour d’un match avec Al-Duhail, au Qatar. Pris par cette rencontre, il n’a pas prévu d’être présent pour l’annonce du délibéré, comme justifié par ses avocats. Lors de son procès, Galtier avait nié la majorité des accusations, reconnu quelques propos déplacés, sans arrière pensée raciste. Ses conseils ont réclamé une relaxe to tale. Le procureur de la République a requis douze mois de prison avec sursis, une amende de 45 000 euros d'amende et une inéligibilité de trois ans.

