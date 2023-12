Ghisolfi parle Mercato à Nice, Matic déjà courtisé à Rennes, 40 M€ pour le LOSC ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

TFC : Comolli garde confiance en son coach

Le président toulousain Damien Comolli a défendu le travail de son entraîneur Carles Martinez Novell, dns un entretien à L'Equipe, alors que le Téfécé est barragiste en L1. Mais il a aussi expliqué qu'il comprenait les sifflets du Stadium... "Les résultats et le style de jeu sont très en deçà de ce qu'on recherche. Je suis le premier à être mécontent. Vous avez entièrement raison, on n'a pas une meilleure équipe que la saison dernière. Pour l'instant, on en est loin."

FC Lorient : Le Bris ne désarme pas

Après la déroute à Brest (0-4), Ouest-France et Le Télégramme se demandent si Régis Le Bris ne va pas être remercié par Lorient, mais le principal intéressé est toujours déterminé. "Je suis au service du club et je donne le meilleur de moi-même. Si on considère que je suis toujours l’homme de la situation, eh bien je le serai à 100 %. Ensuite, il y a des décideurs à qui appartient ce type de décision. Et je comprends qu’on puisse se poser la question. Maintenant, le club a déjà vécu ce type de dynamique et s’en est sorti. Je crois qu’on est encore capable de le faire", a indiqué le coach breton en conférence de presse.

OGC Nice : Stuttgart lorgne Guessand

Selon Foot Mercato, Stuttgart, qui envisage un départ de Sehrou Guirassy cet hiver ou l'été prochain, apprécie le profil du jeune attaquant niçois Evann Guessand (22 ans), lié au Gym jusqu’en 2026.

🚨EXCL : 🔴⚫️🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |



◉ L'attaquant de Nice Evann Guessand intéresse le VfB Stuttgɑrt cet hiver ‼️https://t.co/fTqpqF5sEO pic.twitter.com/Ii9hue6SEJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 21, 2023

Mais aussi...

OGC Nice : Ghisolfi tire un bilan de mi-saison

Comme d’autres avant lui, Florent Ghisolfi a tiré un premier bilan de mi-saison du côté de l’OGC Nice. « Je me sens soutenu. Il y a un alignement au niveau du board, les processus sont clairs et précis. Le club est en ordre de marche pour continuer à performer, a-t-il soutenu dans Nice Matin. L’objectif de stabilité veut aussi dire garder notre équipe, au moins les joueurs majeurs. Peut-être qu’on fera un ou deux prêts de jeunes joueurs en manque de temps de jeu. » Pour compléter ses dires, le quotidien régional avance que le Gym a une réelle volonté de garder ses joueurs cadres et renforcer l'équipe avec 1, 2 voire 3 recrues.

LOSC : Newcastle fond sur David

Adversaire du PSG en Ligue des champions, Newcastle veut piocher en France au mercato. Après avoir un temps songé à Hugo Ekitike, les Magpies lorgnent un certain Jonathan David. Le site Team Talk assure que l’AC Mila reste en embuscade. Une offre de 40 M€ pourrait partir cet hiver.

Stade Rennais : Matic déjà courtisé

En rebond aux infirmations divulguées hier par Ouest France, Ekrem Konur annonce que le Stade Rennais serait déjà prêt à se séparer Nemanja Matic en janvier. Les clubs de Serie A, de Super Lig turque et d'Arabie saoudite surveillent la situation du milieu de terrain serbe de 35 ans.

💣💥Rennes are open to parting ways with midfielder Nemanja Matic in January. 🔴#Rennes



⚡Seri A, Turkish Super Lig and Saudi Arabian clubs are monitoring the situation of the 35-year-old Serbia player. 🇷🇸 pic.twitter.com/TvkFoQqXDs — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 22, 2023

Et enfin...

Montpellier HSC : Der Zakarian charge encore Sylla

La petite guerre des mots entre Michel Der Zalarian et Issiag Sylla à propos de la CAN se poursuit dans les rangs du Montpellier HSC. « À mon goût, ça me fout les glandes. Cela fait deux mois qu’il est blessé et au final, on l’a soigné pour qu’il puisse partir à la CAN et encore, il n’a pas totalement récupéré », a lâché le coach arménien toujours aussi remonté contre son joueur.

AS Monaco : une offre pour Brassier (Brest) ?

Grande satisfaction de la première partie de saison du Stade Brestois, Lilian Brassier plairait fortement à l’AS Monaco en vue du mercato hivernal. Selon Foot Mercato, le club de la Principauté aurait même formulé une première offre au SB29 pour le recruter en janvier. Celle-ci serait comprise entre 8 et 10 millions d’euros et aurait de grandes chances de faire mouche malgré la concurrence de Sassuolo, Bruges et l’Atalanta.

Podcast Men's Up Life