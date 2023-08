AC Ajaccio - Bordeaux : nouvel accroc pour les Girondins

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'AC Ajaccio et les Girondins s'affrontaient ce lundi en clôture de la troisième journée de Ligue 2. Au terme d'un match qui a été interrompu pendant environ 1h en raison de violents incidents entre supporters ajacciens et bordelais, les deux équipes se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Début de saison compliqué pour les hommes de David Guion, qui ne comptent que 4 points sur 9 possibles.

C'est terminé en Corse.



Malgré une supériorité numérique en seconde période, les Girondins n'ont pas réussi à trouver la faille [0⃣-0⃣] #ACAFCGB pic.twitter.com/6ueShBFUwh — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 21, 2023

