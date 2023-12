Girondins : Guerre en Ukraine, le père d'Ignatenko grièvement blessé

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Ouest-France rapporte une triste nouvelle pour les Girondins de Bordeaux et leur milieu de terrain ukrainien Danylo Ignatenko. Le père du joueur a en effet été grièvement blessé sur la ligne de front à Bakhmout.

Evacué en Allemagne

Il a été évacué en Allemagne et a été opéré à Hambourg. Depuis le début de la guerre, Danylo Ignatenko n’est plus retourné en Ukraine où il pourrait être appelé à prendre les armes. Il est très impliqué à travers des opérations humanitaires et son soutien à l’association Ukraine Amitiés.

