Girondins : l'arrivée de Riera est bouclée, les dessous de l'opération ont filtré

Les Girondins tiennent leur nouveau coach et c'est un ancien de la maison. Après le licenciement de David Guion, c'est bien Albert Riera qui va le remplacer.

Selon Fabrizio Romano, l'ancien ailier s'est engagé jusqu'en 2025. Bordeaux a dû verser 600 000 € à son ancien club slovénien, le NK Celje, pour qu'il accepte de le libérer.

