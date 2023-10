Girondins : Paulo Sousa vers la sortie à la Salernitana, un ancien bourreau de l'OL pour le remplacer !

Avec 3 points et aucune victoire, la Salernitana de Paulo Sousa pointe à la 19e place de Serie A. Un début de saison catastrophique qui devrait coûter sa place à l'ancien coach des Girondins.

Et selon Nicolo Schira, le club italien a déjà trouvé le successeur du Portugais. Il s'agit de Filippo Inzaghi. L'ancien attaquant de l'AC Milan se serait déjà mis d'accord sur un contrat jusqu'en juin prochain. A suivre...

🔜 Done Deal and confirmed! #Salernitana have chosen Pippo #Inzaghi as new coach. Contract until June 2024. #transfers https://t.co/ZQtFA6CVL3