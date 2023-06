Guion va prolonger, Nice met un crack à la porte, une recrue inédite à Rennes ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Stade Brestois : Roy prolonge jusqu'en 2025 Arrivé dans le Finistère le 3 janvier, Eric Roy a brillamment accompli sa mission qui consistait à maintenir le SB29 dans l'élite. Quatorzième au final, avec neuf points d'avance sur la zone rouge, le club breton a bénéficié du très bon travail de l'ancien milieu de terrain, qui a compilé 8 victoires, 7 nuls et 6 défaites en 21 matches de Ligue 1. Conséquence logique : la direction brestoise l'a prolongé de deux saisons, soit jusqu'en 2025. Avec Eric Roy jusqu'en 2025 ! 🔴⚪



Le technicien brestois a prolongé son aventure avec les Rouge & Blanc pour les 2 prochaines saisons.



🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/mOlBQiDpO3 — Stade Brestois 29 (@SB29) June 7, 2023 Girondins de Bordeaux : Guion finalement conservé ? Alors que son maintien à la tête des Girondins était conditionné à une remontée dans l'élite, David Guion pourrait finalement prolonger au FCGB. L'Equipe explique que l'entraîneur a rencontré le directeur sportif, Admar Lopes, en début de semaine et que les deux parties seraient d'accord pour continuer ensemble. Guion devrait parapher un bail sur le même modèle que le précédent, à savoir un an plus un autre en cas de montée. Stade Rennais : Alemdar prêté en L2 ? Hier soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter a confirmé que le Stade Rennais comptait prêter son jeune gardien Dogan Alemdar la saison prochaine pour qu'il engrange de l'expérience. Alemdar est censé prendre la suite de Steve Mandanda dans les buts du SRFC en 2024-25. Toubache-Ter avant le nom du Stade Lavallois, sauvé de justesse de la relégation vendredi dernier. Le club mayennais a l'avantage de se situer pas loin de la capitale de la Bretagne. Pour compenser ce départ temporaire, Rennes envisagerait de recruter un gardien de 26-27 ans. Le Stade Rennais souhaiterait prêter son numéro 2 Doğan Alemdar afin qu’il puisse engranger du temps de jeu. (Il compte sur lui en tant que Titulaire après Mandanda)



Le board rennais est à la recherche d’un gardien de 26-27 ans pr seconder Mandanda. #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 27, 2023 AS Monaco : le nouveau directeur sportif officiellement nommé Comme attendu, l'AS Monaco a officialisé hier l'arrivée du Brésilien Thiago Scuro pour prendre la suite de Paul Mitchell au poste de directeur sportif. C'est l'Anglais qui a recruté celui avec qui il a collaboré en 2019-20 au Red Bull Bragantino. Scuro prendra ses fonctions le 1er juillet, selon le communiqué publié par le club princier. Mais il est déjà à pied d'oeuvre pour rebâtir une équipe compétitive, qui devrait perdre plusieurs cadres cet été (Fofana, Disasi...) après avoir laissé filer la qualification européenne lors d'une deuxième partie de saison catastrophique. Communiqué officiel de l'AS Monaco. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 7, 2023 SM Caen : le FC Porto lorgne Norman Bassette Hier mercredi, le FC Porto a formulé une offre orale au Stade Malherbe de Caen pour son attaquant Norman Bassette (18 ans). C'est L'Equipe qui révèle l'information, sans préciser le montant de cette offre. Le quotidien assure également que deux clubs français sont également intéressés par le jeune Belge et que l'intérêt des Dragons va les inciter à prendre contact avec le SMC dans les prochains jours. En 2022-23, Bassette a joué 12 bouts de match avec Malherbe en L2 et a inscrit 1 but.

Mais aussi...

Stade Rennais : Teuma première recrue de l'été ?

Selon Romain Collet-Gaudin, la première recrue estivale du Stade Rennais pourrait se nommer Teddy Teuma. Le milieu relayeur de l'Union Saint-Gilloise serait proche de s'engager avec le club breton et pourrait être le premier joueur maltais de l'histoire du SRFC... et de la Ligue 1 ! Le joueur de 29 ans est estimé à 5 millions d'euros par la Plateforme Transfermarkt.

MHSC : Nicollin s’impatiente pour Wahi

Conscient qu’il de fortes chances de perdre Elye Wahi cet été, Laurent Nicollin aimerait que l’opération se fasse dans les règles de l’art... et pas trop tard afin de ne pas grever la suite du mercato du MHSC. « Plus tôt son transfert se fera, plus tôt on aura une option pour faire autre chose mais cela ne nous empêche pas déjà de bosser à côté pour identifier son successeur », a expliqué le président du Montpellier HSC au micro de Via Occitanie.

OGC Nice : Dolberg poussé vers la sortie ?

Alors qu’il devrait revenir à l’OGC Nice cet été, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Kasper Dolberg pourrait trouver un nouveau point de chute. D’après Foot Mercato, plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour le Danois, notamment en Allemagne, Belgique, au Danemark mais également en Angleterre et plus précisément en Championship. Le PSV, rival de l’Ajax qui l’avait à l’époque révélé aux yeux du grand public, serait également intéressé par l’idée de le relancer. Pour l’heure, les Aiglons restent à l’écoute d’offres pour le joueur, acheté un peu plus de 20 millions d’euros à l’Ajax en 2019.

Stade de Reims : De Smet prolonge

Sous contrat jusqu'en 2024, Thibault de Smet a prolongé avec le club champenois de deux saisons. Le latéral gauche belge de 25 ans a disputé la moitié des matches des Rouge et Blanc lors de la saison qui vient de se conclure, notamment parce qu'il a manqué les 13 premières journées sous la conduite d'Oscar Garcia.

☑️ Élément fort du dispositif de Will Still cette saison, @SmetThibault défendra les couleurs 🔴 et ⚪️ jusqu'en 2026 !#DeSmet2026 #NousSommesReims — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 7, 2023

Et enfin...

SCO Angers : Chabane fixé en mars 2024

Saïd Chabane, l'ancien président d'Angers, sera jugé devant le tribunal correctionnel de Bobigny du 25 au 29 mars 2024. Il y comparaîtra pour « exercice illégal de l'activité d'agent sportif et blanchiment en bande organisée », a annoncé hier la juridiction. Les investigations portent sur des transactions financières douteuses liées à des transferts de joueurs.

SC Amiens : Omar Daf futur entraîneur

Quelques mois seulement après son départ de Dijon, en avril, Omar Daf a déjà retrouvé un club. Le technicien de 46 ans va s'engager avec Amiens, qui vient de terminer à la douzième place de Ligue 2. Les deux parties étaient en contact depuis plusieurs semaines. Daf va donc devenir l'entraîneur de son troisième club après Sochaux et le DFCO.

Toulouse FC : le nouveau directeur sportif connu ?

Après une saison réussie et une victoire en Coupe de France, le Toulouse FC prépare déjà la saison prochaine en reconstruisant son organigramme. Arrivé en 2021 du côté du TFC, le jeune Brendan MacFarlane (27 ans), directeur du recrutement, a décidé de quitter le club en février dernier. Depuis, c’est Julia Arpizou qui assurait en intérim. Selon Foot Mercato, Toulouse a enfin trouvé le successeur de l’Écossais : Viktor Bezhani, recruteur du côté de Leicester, récemment relégué en Championship (D2 anglaise).

RC Strasbourg : Stéphan drague l'AS Monaco

Libre depuis son départ du RC Strasbourg en cours de saison, Julie Stéphan trépigne d’impatience à l’idée de retrouver un banc en Ligue 1. L’ancien entraîneur du Stade Rennais semble regarder du côté de l’AS Monaco ! « Quand on est limogé en cours de saison, les premières semaines sont un peu difficiles. Il faut digérer et une fois que c’est fait, on est dans l’analyse, le bilan et la projection. Ça fait maintenant deux-trois mois que je suis prêt à repartir. J’attends qu’un bon projet puisse se présenter, a-t-il d’abord expliqué. J’attends qu’un bon et ambitieux projet se présente. Est-ce que Monaco est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment », a-t-il glissé hier soir au micro de RMC Sport.

🗣💬 "Je suis prêt ! J'attends qu'un bon et ambitieux projet se présente. Monaco, par exemple, pourrait m'intéresser évidemment"



Julien Stéphan, libre depuis sa fin d'aventure avec Strasbourg, se dit ouvert aux opportunités et aimerait une équipe du premier tiers de Ligue 1. pic.twitter.com/DHqrsowPKZ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 7, 2023

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Raphaël Nouet

Rédacteur