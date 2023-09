Imbrogio à Nice avec Lloris, Rennes a tenté un dernier gros coup au Mercato, un joker au LOSC !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

OGC Nice : Todibo rassure ses supporters

Après la victoire face à Strasbourg, Jean-Clair Todibo est revenu sur l’attente des fans niçois, « C’est à nous de les entraîner, de les forcer à aimer ce style de jeu. Je ne sais pas si c’est un football agréable à regarder parce qu’aujourd’hui on aime beaucoup le football de transition. On est plus sur de la possession, le coach en demande un peu plus. Mais je pense que si on finit nos actions, ils s’amuseront bien à la fin de la saison", a commenté le défenseur central sur Canal+.

RC Strasbourg : la déception de Vieira

Battu 2 à 0 par Nice, Patrick Vieira était en colère. « On a été en grande difficulté. On a été vraiment en dedans tout le match, sur les phases défensives comme sur les phases offensives. On n'a pas su garder le ballon pour construire, malgré notre bloc médian. L'objectif était de renforcer le milieu. C'est une performance très décevante. C'est un match à oublier. Mais on ne va pas tirer des conclusions sur ce match. On a réussi nos deux matchs à domicile. Ceux à l'extérieur n'ont pas été pas bons. À moi de trouver les solutions désormais pour parvenir à les réussir. Contre Nice, on n'a pas été bon collectivement. De ce fait, les joueurs n'ont pas été à leur niveau », a-t-il expliqué comme le rapporte l’Equipe.

Toulouse : le TFC rate le bon coup

Le joueur du TFC, Moussa Diarra, n’a pas caché sa déception après la remontée de Clermont (2-2) « C'est sûr que quand l'on mène 2-0, on est frustré de se faire égaliser. C'est comme une défaite pour nous aujourd'hui. Je pense que l'on a bien entamé le match, on a eu deux occasions franches et on les a mises au fond. Ensuite on a été un peu dans le mou, on s’est fait entraîner par le rythme du match. En fin de match, on a eu un manque de concentration. On doit travailler dessus et cela nous apprendra pour les prochains matchs », a-t-il lâché pour Prime Vidéo.

Stade Rennais : Pinault a tenté Lukaku et Giroud !

Le Stade Rennais a tenté un dernier gros coup au mercato. Selon L’Équipe, François Pinault, le propriétaire du club, rêvait de faire venir Olivier Giroud en Bretagne. En vain. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rossoneri, le salaire de l’ancien attaquant de Chelsea a sans doute fait comprendre au SRFC que le projet était tué dans l’œuf. Florian Maurice serait également passé par un agent intermédiaire pour sonder Romelu Lukaku, alors au placard à CHelsea. Mais le Belge, pas intéressé, aurait repoussé l’offre en attendant d’être désiré en Serie A... où l’AS Rome lui a finalement ouvert ses portes.

LOSC : Yazici, le joker tant attendu en attaque ?

Après celle à Lorient (1-4), Paulo Fonseca a offert hier sa deuxième titularisation à Yusuf Yazici, buteur sur coup franc face au MHSC (1-0), impliqué et discipliné dans son couloir droit. Alors que le club nordiste cherche encore un avant-centre, L’Équipe laisse entendre que le coach du LOSC a peut-être trouvé avec le meneur de jeu turc un premier « joker » riche en qualités techniques. « Il a fait un bon match, se réjouit le technicien portugais. Je suis plus content de son travail défensif pour l’équipe. Je préfère souligner cet aspect du jeu. Quand j’ai fait appel à lui cette saison, il avait réussi de très bonnes entrées (il a participé aux 6 matches du LOSC cette saison). Et avait mérité de débuter. »

OGC Nice : Ghisolfi met les choses au clair pour Lloris

Alors qu’une rumeur a fait part d’un intérêt de l’OGC Nice pour Huro Lloris, Florent Ghisolfi a mis les choses au clair. « C'est une manœuvre d'agent qui a monté toute cette histoire en épingle alors qu'au club, nous n'avions jamais envisagé la possibilité de faire venir Hugo Lloris en tant que numéro 2 par respect pour son statut sportif, mais à l'égard aussi des conditions financières que pouvait proposer l'OGC Nice à ce poste, a expliqué le directeur sportif du Gum dans Nice Matin. Au final, personne à l'OGC Nice n'a discuté avec Hugo parce qu'on n'a jamais pensé que son retour était possible dans les conditions qu'on pouvait lui proposer. Il n'y a eu aucune négociation entre les parties, Hugo ne pouvait donc pas refuser l'OGC Nice. Comme on ne peut pas dire que l'OGC Nice a raté ou refusé de faire revenir Hugo Lloris au club. »

AS Monaco : une première recrue ciblée cet hiver !

Selon Fabrizio Romano, l’AS Monaco pense déjà à relancer la piste Adarabioyo dès janvier. L’ASM aurait fait une offre estimée à 12M€ + 3M€ de bonus à Fulham, lors du dernier jour du mercato. Le deal aurait capoté car les Cottagers n’auraient pas trouvé de remplaçant au défenseur. Arrivé cet été pour signer son premier contrat professionnel, Romaric Etonde (18 ans) devrait quant à lui être prêté au Cercle Bruges pour être la doublure de Kévin Denkey.

FC Lorient : Le Bris relativise la claque havraise

Invaincu après trois journées, le FC Lorient a reçu une grosse claque, hier au Havre (0-3). Pour Régis Le Bris, le premier but havrais, encaissé après « une mésentente » entre Laporte et Abergel, a constitué le tournant du match. « On crée la rupture dans notre temps fort, a affirmé le coach des Merlus en conférence de presse d’après match. Le regret est qu'on se désorganise à ce moment-là, on n'est plus une équipe. À la fin, ça fait un score lourd et pas tout à fait illogique. Jusqu'à présent, on avait fait preuve de corps, de consistance, de régularité dans l'organisation. Là, on l'a lâchée. Il y avait peut-être un peu d'euphorie après la victoire contre Lille. On ne va pas non plus tomber dans une forme de catastrophisme. » Il a raison : le FCL est onzième de L1.

Clermont : Ogier s’est fait pardonner

En l'espace d'une semaine, Florent Ogier (34 ans) s'est offert un drôle d'ascenseur émotionnel. Le dimanche précédent, le capitaine de Clermont a vécu tous les malheurs du monde sur une passe en retrait de Johan Gastien. Sa glissade a permis à Georges Mikautadze de marquer sur la seule occasion messine (0-1). Hier, à Toulouse (2-2), il a égalisé au bout du temps additionnel (90e +6). Ce but permet au CF63 d'arracher, enfin, son premier point de la saison. « Que ce soit Ogier, qui était tellement déçu la semaine dernière alors qu'il a un comportement irréprochable, qui nous apporte le point, c'est une belle chose », a salué son entraîneur Pascal Gastien à l’issue de la rencontre.

