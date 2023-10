Equipe de France : vers une fin de carrière anticipée pour Paul Pogba ?

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Contrôlé positif à la testostérone le 12 septembre et dans l’attente de la contre-analyse depuis, Paul Pogba a vu le résultat de son contrôle anti-dopage tomber… et il n’est pas bon pour sa carrière. En effet, comme le confirme L’Equipe, l’échantillon B a réservé le même résultat et le milieu de la Juventus va bien être suspendu.

S’il prend quatre ans de suspension, s’en est fini de sa carrière !

Paul Pogba va donc bel et bien faire l’objet d’une enquête et devrait être en parallèle suspendu par la Juventus Turin, qui pourrait profiter de la sanction pour casser le contrat de l’international tricolore (91 capes).

Aujourd’hui âgé de 30 ans, et sortant d’un enchaînement de blessures depuis juillet 2022, Paul Pogba risque jusqu’à quatre ans de suspension. D’après Le Parisien, la seule chance de l’ancien milieu des Bleus de sauver sa carrière est désormais de démontrer la non-intentionnalité de son acte (passible de deux ans de suspension) ou de prouver que l’usage de cette substance a eu lieu « hors compétition et n’est pas liée à son niveau de performance » (passible de seulement quelques mois de suspension).

🚨 LE RAPPORT DE CONTRE-ANALYSE EST TOMBÉ… PAUL POGBA EST POSITIF À LA TESTOSTÉRONE !



Situation dramatique pour le joueur qui risque une suspension de 4 ans. La Juventus va également réfléchir à la situation d’un point de vu contractuel pic.twitter.com/RbmmIPIM97 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 6, 2023

