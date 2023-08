Juventus, Équipe de France : Paul Pogba est fixé sur son avenir

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Après un exercice 2022-2023 plombé par les blessures, Paul Pogba (30 ans) a lancé sa saison dimanche dernier en entrant en jeu à Bologne (1-1) en Serie A. Une entrée remarquée puisqu'il a initié l'action qui a permis à la Juventus d'égaliser. Et i n'en suffisait pas plus pour évoquer un possible rappel en équipe de France.

Allegri le voit comme un Supersub, Deschamps pense toujours à lui

Dans cette attente, au micro de DAZN, Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, s'est réjoui du retour de l'international français, et il a donné une indication sur son avenir... "Je suis content de pouvoir l'utiliser à nouveau, même si c'est sur 20 ou 30 minutes. Un joueur comme lui, s'il est en forme, peut changer le cours d'une partie." Un rôle de joker pourrait donc à nouveau être confié à l'ancien joueur de MU, au moins dans un premier temps. « Son retour sur les terrains, c'est le début d'une route qui est encore forcément longue, a quant à lui glissé Didier Deschamps. Il faut avoir de la patience. Je crois en lui et à sa capacité de retrouver le meilleur niveau. S'il retrouve son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l'équipe de France. »

