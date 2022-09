PSG, Juventus : après Icardi, Di Maria pète lui-aussi un plomb

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Ce dimanche après-midi, l’ancien attaquant du PSG, Angel Di Maria, s’est fait remarquer lors du match entre la Juventus et Monza. Mais pas pour un acte positif. A l'instar de Mauro Icardi, pris dans une bagarre générale avec Galatasaray vendredi dernier, l’Argentin a été l’auteur d’un violent coup de coude sur un adversaire qui venait le presser, à la 40e minute de jeu.

L’arbitre de la rencontre a logiquement et instantanément sorti un carton rouge pour expulser Angel Di Maria. Décidemment, les temps sont durs à la Juventus, qui s’est finalement inclinée sur la pelouse de Monza (1-0) et qui n’a plus gagné le moindre match depuis le 31 août dernier.