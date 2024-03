Une légende de Liverpool charge Paul Pogba

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le verdict est tombé cette semaine : Paul Pogba (Juventus) écope de quatre ans de suspension pour dopage. Ce qui siffle sans doute la fin de sa carrière. Et ce qui fait réagir, notamment Outre-Manche. L’ancien international écossais Graeme Souness, légende de Liverpool, a publié un billet d’humeur dans les colonnes du Daily Mail dans lequel il accable le Français, véritable talent gâché selon lui.

"Il a gâché sa carrière"

"J’ai souvent critiqué Paul Pogba au cours de sa carrière et certaines personnes semblaient s’en amuser. Mais c’est de la tristesse que j’ai ressentie cette semaine, lorsque j’ai appris qu’il avait été exclu du football pour quatre ans. Pour moi, il n’y a jamais eu de doute sur les capacités de Pogba. Je voyais en lui un joueur doté d’une grande capacité technique et d’un grand physique, qui avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain que notre sport ait connu. C’est son manque d’honnêteté et son faible niveau d’effort qui m’ont toujours frustré. Franchement, il était paresseux. Quelqu’un d’aussi talentueux que lui devrait faire en sorte que l’on se souvienne de lui comme l’un des meilleurs joueurs du monde, longtemps après qu’il ait quitté la scène. Au lieu de cela, il a gâché sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du Monde avec la France en Russie, en 2018, il s’est laissé aller et ne s’est jamais totalement investi dans la cause du jeu collectif."

