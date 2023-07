Le LOSC attend 4 recrues, Lens lâche du lest pour Danso, le Qatar s’attaque à Nice

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

LOSC : Fonseca attend 4 recrues cet été

L’entraîneur du LOSC aimerait que son équipe soit encore renforcée par deux attaquants, un milieu et un gardien. « Tout le monde comprend qu’avec cet effectif il sera difficile d’enchaîner les matches le jeudi soir (en Ligue Europa Conférence) et le dimanche, s’inquiète Paulo Fonseca. J’espère des renforts à temps. La saison passée, André Gomes, Adam Ounas et Ismaily étaient arrivés les derniers jours d’août (en fait, seuls les deux premiers). Nous n’avons pas les mêmes capacités d’investissements que les autres équipes (de L1). J’attends encore quatre recrues (un ailier, un attaquant, un milieu, un gardien). Pour faire une meilleure saison que la précédente, il faut une équipe de meilleure qualité. Sinon, nous aurons des difficultés. » Pour jouer les jeudis et les dimanches, il faudra que le LOSC, 5e de L1 la saison passée, passe le barrage de Ligue Europa Conférence, programmé les 24 et 31 août.

OGC Nice : Stengs au Feyenoord, Atal vers le Qatar ?

Un départ se profile à l’OGC Nice : Youcef Atal. « La Qatar Stars League est en pole, mais des intérêts saoudiens pourraient apparaître, affirme Sports Zone. Le recrutement d’un latéral droit par l’OGCN lui permettrait de partir. La cible prioritaire ? Ricardo Pereira. Les dirigeants d’Al-Rayyan SC, le club en pole, misent sur les bonnes relations entre Antero Henrique et Jean-Claude Blanc pour faciliter les choses. » Par ailleurs, le Gym a annoncé hier le transfert de son milieu offensif néerlandais Calvin Stengs (24 ans) au Feyenoord Rotterdam, champion des Pays-Bas en titre. Selon différentes sources proches du dossier, le montant du transfert serait de 8 M€, dont 2 M€ de bonus, ainsi que d'un pourcentage à la revente.

Mais aussi...

Toulouse FC : Dominguez a signé (officiel)

Toulouse tient sa cinquième recrue du mercato. Ce mercredi, le TFC a officialisé l'arrivée du gardien espagnol Alex Dominguez (24 ans), jusque-là joueur de Las Palmas, promu en Liga. La durée du contrat et le montant du transfert n'ont pas été indiqués.

Girondins : Poussin en Espagne, Oudin a plusieurs offres

Un départ se précise à Bordeaux. Selon El Périodico de Aragon, Gaëtan Poussin devrait se rendre en Espagne aujourd’hui pour passer la traditionnelle visite médicale et s’engager avec le Real Saragosse pour deux ans + un en option. Le club ibérique espérait conclure ce dossier hier mais du retard a eu lieu dans la rédaction des contrats entre toutes les parties. Selon Girondinfos, Rémi Oudin est courtisé cet été avec des offres déjà acceptées de plusieurs clubs : PAOK, Lecce et des clubs d’Arabie saoudite et de MLS.

AS Monaco : Matsima vers l’Udinese ?

Un départ se profile à l’AS Monaco. « Chrislain Matsima devrait bien quitter l’AS Monaco cet été, affirme le journaliste de Goal Marc Mechenoua sur Twitter. Le jeune défenseur (21 ans) était tout proche de rejoindre Villarreal ces derniers jours. Udinese, qui a intensifié les contacts, tient désormais la corde. »

Et enfin...

MHSC : Chelsea pose 25 millions pour Wahi !

Elye Wahi se rapproche d’un départ de Montpellier cet été. Selon Mohamed Toubache-Ter, Chelsea aurait fait part d’une offre orale d’un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) au club héraultais. Si Mama Balbé est pressenti pour le remplacer et Stephy Mavididi se rapproche de Leicester, Laurent Nicollin ne veut pas entendre parler d’un départ de Téji Savanier en Arabie saoudite. « Téji Savanier n’est pas à vendre donc je ne discute même pas. Je n’ai pas du tout prévu de le vendre, sauf si lui veut à tout prix partir en Arabie Saoudite », a-t-il affirmé dans Midi Libre.

RC Lens : Naples dégaine 22 M€ pour Danso

Si le RC Lens ne veut pas non plus entendre parler d’un départ de Kévin Danso cet été, Naples est encore loin de s’avouer vaincu. Poussé par Rudi Garcia, le club italien aurait ainsi posé une offre de 22 millions d’euros sur la table pour convaincre les dirigeants artésiens de s’en séparer. Foot Mercato ajoute que, en cas de départ, le défenseur des Sang et Or signera un contrat de 4 ans avec un salaire d’environ 3 millions d’euros par an. Le RCL demande environ 30 millions d’euros pour son joueur.

RC Strasbourg : Gameiro prolongé, Zakharyan ciblé

Alors que le RC Strasbourg a officialisé hier après-midi la prolongation de Kévin Gameiro pour un an, le club alsacien cible une pépite russe. Selon Sport24, Arsen Zakharyan est sur le départ du Dinamo Moscou et pourrait coûter 15 millions d’euros alors qu’il arrive à la fin de son contrat en juin 2024. Loïc Désiré, le responsable du recrutement du RCSA, en a fait sa priorité cet été et tient des négociations sans avoir trouvé d’accord pour le moment. Le Genoa et la Lazio Rome sont aussi sur le coup.

