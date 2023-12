Ligue 1 : chaîne, heure... Qui diffuse Lens - Reims

Canal+ Sport 360 retransmettra en direct, et dès 21:00, le match opposant Lens à Reims ce jour. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez toujours la possibilité d'avoir un large retour sur cette rencontre Lens - Reims au travers de notre site But! Football Club.

Comment voir le match sur CANAL+ SPORT 360 ?

Envie de voir le match sur CANAL+ SPORT 360 ? La chaîne CANAL+ SPORT 360 est inclus dans l'offre CANAL+ et vous devez être abonné pour pouvoir voir le match.

Découvrir l'offre CANAL+

Avec votre abonnement CANAL+, vous pouvez profiter du meilleur de l'UEFA Champions League, de la Ligue 1 Uber Eats et de la Premier League. Suivez les plus belles affiches des plus grandes compétitions sur tous vos écrans, pour 2 utilisateurs simultanés et en qualité 4K UHD.

Pofiter de l'offre CANAL+