Ligue 1 : quelle chaîne diffuse PSG - Metz

Jouée dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1, l'affiche PSG - Metz sera à suivre en direct à la télévision dès 21 heures sur la chaîne Canal + Sport. But! Football Club reviendra ensuite en long, en large et en travers sur cette rencontre. Comment voir le match sur CANAL+ SPORT ? Pour voir le match sur CANAL+ SPORT il vous suffit d'avoir le bon abonnement pour accéder à la chaîne. Saviez-vous que CANAL+ SPORT vous propose votre billet pour les plus grandes compétitions sportives en incluant CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport ? Profiter de l'offre CANAL+ SPORT Avec votre abonnement CANAL+ SPORT, vous accéder aux chaînes sportives de CANAL+, à beIN SPORTS et à Eurosport avec un seul abonnement. Ligue 1, UEFA Champions League, Europa League, Nations League, Premier League, LaLiga... Vous pouvez suivre vos équipes favorites sur tous vos écrans connectés pour 2 utilisateurs en simultané et en qualité 4K UHD. Découvrir l'offre CANAL+ SPORT Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Canal + Sport diffuse en direct la rencontre PSG - Metz qui se déroule ce jour (21 heures) et compte pour la 17ème journée de Ligue 1. L'équipe de But! Football Club met les petits plats dans les grands pour vous proposer le meilleur de vos clubs favoris au coup de sifflet final.

