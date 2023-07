Nice attaqué sur Thuram et Todibo, Dembélé (ex-OL) vers la Premier League, destockage massif à Bordeaux

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

OGC Nice : six recrues espérées, Naples déboule sur Todibo...

Alors que l'OGC Nice a repris l'entraînement sous la houlette de Francesco Farioli, les recrues peinent à débarquer au Gym. Si l'on en croit Nice-Matin, c'est d'abord parce que l'enveloppe dévolue au Mercato estivale est très légère. Malgré tout, Nice espère pouvoir finaliser cinq à six recrues durant l'été et espère deux arrivées dans les dix jours à venir. Le média azuréen ne confirme pas la piste menant à l'annécien Kévin Mouanga mais assure que plusieurs dossiers parmi lesquels Fodé Ballo-Touré (Milan AC) ou Ricardo Pereira (Leicester City) sont à l'étude. Les dossiers pourraient s'accélérer avec quelques départs. Naples serait notamment venu aux renseignements pour Jean-Clair Todibo (23 ans).

... un billet de sortie à 50 M€ pour Thuram

Foot Mercato a fait un point sur le dossier Khephren Thuram, annoncé très proche d'un départ de Nice en début de marché puis finalement parti pour faire une autre saison chez les Aiglons. Il semblerait que le Gym n'accepterait de discuter d'un transfert que si un club propose 50 M€ pour son milieu international. Trois grosses écuries étrangères seraient intéressées : le Bayern Munich car Thomas Tuchel est fan, Liverpool et le Borussia Dortmund. Trois effectifs où les milieux de terrain sont nombreux...

Moussa Dembélé (ex-OL) vers Everton ?

Sans club depuis son départ de l'OL au 1er juillet, Moussa Dembélé (27 ans) pourrait rebondir en Premier League. Selon Ekrem Konur, Everton envisagerait de recruter l'ancien international Espoirs tricolore.

AS Monaco : Deivid Washington dans le deal avec Santos pour Jean Lucas ?

Le média brésilien UOL annonce que les négociations entre l'AS Monaco et Santos pour le transfert de Jean Lucas avancent bien. Mais le club de la Principauté voudrait que la pépite Deivid Washington (18 ans) soit incluse dans le deal. Présenté par le Guardian comme l'un des 60 joueurs les plus prometteurs, le jeune attaquant est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Peixao. Et sa valeur est largement supérieure à celle de Lucas. Sa clause libératoire est d'ailleurs de 18 M€...

Le nouveau gardien de l'ASM est connu !

Alexander Nübel reparti au Bayern Munich, l'AS Monaco avance enfin sur son futur portier. Selon L'Equipe, c'est le gardien helvète du RB Salzbourg Philipp Köhn (25 ans) qui tiendrait la corde. Les deux clubs seraient même proches d'un accord définitif pour le transfert du meilleur gardien de Bundesliga autrichienne, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec son club. L'indemnité n'a toutefois pas filtré.

Et aussi...

Le Havre s'offre un international russe... pourtant annoncé à Toulouse !

Annoncé comme imminent du côté du Toulouse FC (alors qu'il n'y avait aucun contact!), le milieu international russe Daler Kouziaïev (ex-Zenith Saint-Pétersbourg, 30 ans) a signé hier à la surprise générale du côté... du Havre, promu en Ligue 1. Il a même été présenté hier à la presse par Mathieu Bodmer et son président délégué Jean-Michel Roussier.

Toulouse FC : Magri en approche, Dejaegere vers la MLS

Du côté du Téfécé justement, ça bouge concernant le transfert de Frank Magri (SC Bastia, 23 ans). Les Violets confirme l'information de Mohamed Toubache-Ter selon lesquelles l'accord est proche d'être trouvé pour un transfert avoisinant les 2 M€ avec bonus. Parti libre au 1er juillet, l'ancien capitaine Brecht Dejaegere se rapproche lui... de la MLS (D1 américaine). Selon le média belge Nieuwsblad, il serait quasiment d'accord avec le Charlotte FC sur les bases d'un contrat de trois saisons. Bordeaux, Le Havre et plusieurs clubs belges étaient aussi sur lui.

FC Metz : la Lazio veut Mikautadze

Homme fort de la remontée du FC Metz en Ligue 1, Georges Mikautadze est logiquement suivi par de nombreux clubs. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Lazio Rome aurait formulé une offre au club lorrain. Sous contrat jusqu'en 2026, l'international géorgien ne quittera pas les Grenats pour un montant inférieur à 15 M€. La proposition qui aurait été refusée par le FC Metz selon L'Equipe.

SM Caen : Leverkusen et Dortmund sur Gomis

L'attaquant du SM Caen Tidiam Gomis (16 ans), plus jeune professionnel de l'histoire du club, est dans le viseur du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund. Le club entraîné par Xabi Alonso aurait une longueur d'avance, selon RMC, qui a sorti l'information. Les dirigeants du Bayer ont déjà rencontré la famille du joueur pour lui présenter son projet pour lui. Mais Dortmund n'est pas loin. Les Schwarzgelb ont supervisé Gomis lors du match contre Saint-Etienne (2-2) en fin de saison dernière. L'OL aurait bien voulu le recruter également mais ses déboires avec la DNCG limitent sa capacité à recruter.

Girondins : Mwanga change d'agents, départ en vue ?

Le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano annonce que Junior Mwanga (19 ans) vient de changer de représentants. Le défenseur central des Girondins de Bordeaux est passé dans l'écurie Sport Cover de Meissa Ndiaye. Ce qui laisserait augurer un transfert dès cet été, d'autant que Mwanga aurait tapé dans l'œil de clubs étrangers.

Une grande braderie se profile à Bordeaux

Si Gérard Lopez a prêté beaucoup d'argent aux Girondins de Bordeaux pour passer sans encombre le cap de la DNCG, le club aquitain a prévu beaucoup de joueurs cet été. Selon France Bleu Gironde, les départs devraient s'accélérer dans la deuxième quinzaine de juillet et début août. Parmi les candidats au départ, on retrouve Gaëtan Poussin (L2, Real Saragosse), Rémi Oudin (Lecce), Alberth Elis (MLS) – dont la blessure à la Gold Cup a compliqué la situation -, Dilane Bakwa (Reims, Strasbourg, Nice, Fribourg, Espagne), Junior Mwanga (Strasbourg, RB Leipzig) ou encore Malcom Bokele (Hoffenheim). Enfin, si les Girondins ne souhaitent pas le voir partir, Bordeaux a reçu une belle proposition de Série A (9 M€) pour l'ailier géorgien Zuriko Davitashvili. Offre repoussée pour l'instant.

