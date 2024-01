Andy Delort revient sur son malaise

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Le 6 janvier, un quart d'heure après le coup d'envoi de la Coupe des Etoiles entre son équipe d'Umm Salal et Al-Arabi (4-4, 3 t.a.b. à 1), Andy Delort s'était écroulé sur le terrain. Immédiatement remplacé, l'attaquant avait ensuite repris ses esprits et avait pu suivre la suite de la rencontre depuis le bord de la terrain. Mais depuis, on n'avait pas eu de nouvelles de l'ancien Nantais, Niçois et Montpelliérain.

"On a fait les tests, ça va très bien"

Il vient d'en donner à RMC et il assure que tout va bien : "Salut à toute l’équipe RMC ! C’est Andy Delort pour vous dire que tout va très bien. J’ai eu un petit coup de fatigue. On a fait les tests, ça va très bien. N’oubliez pas qu’on va rattaquer chez Rothen s’enflamme avec des émissions où on va parler de tout et de rien, mais surtout de football. A bientôt les amis, gros bisous et vive la Ligue 1".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Andy Delort. ⚽️



Peu de temps après avoir marqué le premier but 🥅 de son équipe, l'attaquant français a commencé à faire des mouvements circulaires avant de s'effondrer et de faire des convulsions.

Le staff médical présent au stade s'est rapidement chargé de prendre en charge …… pic.twitter.com/xWjQzEbhxb — Pauline 🇫🇷 (@Pauline06272023) January 15, 2024

Podcast Men's Up Life