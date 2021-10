ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, PSG, OL, Nice : 1,5 milliard pour la L1, le Qatar au soutien !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

C’est un secret de Polichinelle : la LFP travaille à la création d’une filiale commerciale - dont elle aurait au moins 80% - avec la volonté de s’adjoindre un partenaire financier susceptible de lui apporter immédiatement des fonds nécessaires à la survie des clubs. Selon L’Équipe, une présentation du projet a été faite hier à tous les clubs par Vincent Labrune. Il en ressort qu’avant de se lancer, la LFP entend sonder le marché avec un objectif bien précis : elle réclame aux différents fonds éventuellement intéressés par une entrée au capital de sa filiale commerciale un montant de 1,5 milliard d’euros.

L’idée serait d’obtenir immédiatement, comme une avance, une partie de cette somme pour permettre aux clubs de respirer et d’investir. Sur ce 1,5 milliard d’euros, il y aurait « une distribution aux clubs dans un calendrier et selon des modalités à définir », mais aussi « la constitution d’un fonds de réserve » pour pallier les coups durs, et « un financement» de la structure. Le document élaboré par les deux banques va maintenant être adressé aux principaux fonds, sélectionnés en fonction de leur solidité mais aussi de leur connaissance du business du sport.

Le PSG au soutien

Le calendrier est déjà établi : la « phase 1 », entre la fin octobre et la fin novembre, doit permettre « l’analyse interne des investisseurs » et la réception « des offres indicatives ». Puis la «phase 2 », entre fin novembre et « mi-fin janvier», doit servir à des « échanges » avec les fonds avant « la réception des offres fermes ». Enfin, la phase de « signature » sera consacrée aux « négociations finales » et la « signature de la documentation juridique ».

Si tout ce processus est fructueux, il faudra alors que les clubs décident formellement de s’engager ou non dans cette voie et de se mettre ensuite d’accord sur un système de répartition entre eux des montants apportés par le fonds... Mais dans ce dossier, la LFP a pour l’instant un atout : son unité. Et le soutien non négligeable des dirigeants qatariens du PSG.