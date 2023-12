ASSE, LOSC, OGC Nice, PSG : Galtier définitivement tiré d'affaire

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L'information est donnée par nos confrères de Nice-Matin. Et indique que Christophe Galtier est définitivement sorti de ses récents ennuis judiciaires. Comme vous le savez, l'ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC, de l'OGC Nice et du PSG avait été confronté, il y a quelques jours, à un procès pour harcèlement et discrimination à caractère raciste, alors qu'il était sur le banc de touche du club azuréen.

Pas d'appel

Galtier, comme vous le savez également, a été relaxé. Et le procureur Damien Martinelli a annoncé au quotidien régional qu'il ne ferait pas appel de cette décision de justice. L'affaire est close.

