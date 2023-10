ASSE, OL, PSG : coup de filet chez les agents, plusieurs clubs concernés

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L'information a été confirmée et reprise par nos confrères du Parisien. Hier, mardi, au petit matin, six personnes ont été placées en garde à vue pour des faits d’ "exercice illégal de la profession d’agent sportif", de "faux et usage de faux", d’"escroqueries en bande organisée" et de "blanchiment en bande organisée".

Plusieurs transferts à l'étude

Sont concernés par ce vaste coup de filet, John Valovic-Galtier, fils adoptif de Christophe Galtier, l’ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC, de l'OGC Nice et du PSG, ainsi que David Venditelli, David Wantier, Alexandre Bonnefond et Tristan Sauzon. David Wantier et John Valovic-Galtier collaborent régulièrement avec Score Agencies, une agence dont font partie David Venditelli et Alexandre Bonnefond.

Des perquisitions ont eu lieu hier aux domiciles de plusieurs personnes à Rennes, Saint-Étienne, Lyon et Cassis. Les investigations concernent notamment des transferts en Ligue 1.

