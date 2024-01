ASSE, OM, FC Nantes : le Congo fait briller la France juste avant la CAN !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Initiative très sympathique réalisée par la Fédération de la République Démocratique du Congo ce mercredi. Actuellement en stage à Abu Dhabi afin de préparer au mieux la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les Léopards ont posé pour la traditionnelle photo de l'effectif. D'abord avec le maillot de la RDC, puis chacun avec la tunique de son club !

Une photo bienvenue vu les tensions avec les clubs

Et c'est ainsi que l'on peut voir un maillot de l'AS Saint-Etienne (Dylan Batubinsika), un de l'OM (Chancel Mbemba) et un du FC Nantes (Samuel Moutoussamy) sur le cliché ! Une initiative d'autant plus louable que la CAN occasionne, comme à chaque édition, des tensions avec les clubs européens, privés de certains de leurs meilleurs joueurs pendant quatre semaines...

