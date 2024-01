ASSE, Stade Rennais : nouveau revers pour Joris Gnagnon

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ce mercredi, le Tribunal Arbitral du Sport a débouté Joris Gnagnon, qui avait fait appel d'une décision de la FIFA concernant la rupture de son contrat avec le FC Séville. Le club andalou avait décidé de mettre un terme au bail du défenseur central français en septembre 2021 car celui-ci s'était présenté en surpoids à la reprise de l'entraînement et n'était pas parvenu à perdre ses kilos en trop malgré une préparation adaptée. Gnagnon contestait cette décision et réclamait 4,6 M€ au titre de ses salaires impayés.

Il n'a plus joué depuis novembre 2020 !

En décembre 2021, l'ancien Rennais avait rebondi à Saint-Etienne, où Claude Puel lui avait proposé de prendre le temps de se remettre en forme. Mais au bout de six mois sans progrès majeur, et alors qu'il n'avait disputé que deux matches avec la réserve, son contrat à l'ASSE avait été rompu juste avant la relégation du club en L2, en mai 2022. Avec ce verdict du TAS, Gnagnon fait une croix sur une grosse indemnité. A 27 ans, sa carrière est dans une impasse, lui qui n'a plus joué un match de haut niveau depuis le... 15 novembre 2020 (Lucena-Séville 0-3 en Coupe du Roi) !

💥 El TAS da la razón al Sevilla por despedir a Gnagnon por exceso de peso https://t.co/0ag3XreNER — MARCA (@marca) January 17, 2024

