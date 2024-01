ASSE, Stade Rennais, OM, OL - Mercato : M'Vila vers une destination improbable

Libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Olympiakos l'été dernier, Yann M'Vila est en quête d'un nouveau challenge. Il aurait eu des touches avec l'OM et l'OL en décembre, sans que cela se concrétise. Il a d'ailleurs fait part de sa frustration lors d'un entretien à Footballogue : "Il y a eu énormément de touches. J’ai eu des offres d’Australie, du Japon, de Malaisie, de la MLS, d’Italie et même d’Espagne mais ma femme allant bientôt accoucher je voulais rester vraiment proche de la France. Mais voilà, la France il y a quelque chose qui bloque. Je parlais avec un club en France. Il a dit : "M’Vila ? Non, il va prendre trop de place dans l’effectif". Il y en a beaucoup qui disent : "M’Vila ? Non. C’est trop d’argent !". Ils pensent, je ne sais pas, que je demande le salaire de Neymar ? Alors qu’on n’a même pas discuté, rien du tout…".

Frustré, M'Vila s'oriente donc vers un nouveau challenge à l'étranger. Et selon Foot Mercato, il pourrait rebondir à Sunderland ! Les Black Cats sont actuellement 7es en L2 anglaise. Ils se sont faits remarquer dernièrement en décorant la zone visiteurs de leur stade lors de la réception de l'ennemi juré, Newcastle (0-3), en FA Cup. Ce qui n'a évidemment pas plu à leurs supporters. Sunderland est désormais dirigé par Kyril Louis-Dreyfus, l'un des fils de l'ancien propriétaire. S'il retournait dans le club du nord de l'Angleterre, où il a joué en 2015-16, M'Vila côtoierait un autre ancien Stéphanois, Adil Aouchiche.

