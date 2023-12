Atal sort du silence, Rennes sur un Monégasque, la terrible punchline de Mendy envers Le Bris

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

OGC Nice : Atal brise le silence

Youcef Atal est rentré en Algérie jeudi soir, après son procès au tribunal correctionnel de Nice pour provocation à la haine. Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 45.000€ d'amende. Aux médias algériens, le défenseur des Aiglons a déclaré : "Je ne suis pas inquiet car je n’ai rien fait de grave. Je voulais juste être solidaire avec le peuple palestinien".

Stade Rennais : Maurice énonce ses priorités pour janvier, Maripan (AS Monaco) dans le viseur

Dans une interview à Ouest-France, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a défini les priorités pour le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2024 : "On a des idées mais ce mercato d’hiver est très particulier, souvent très cher. On a besoin de trouver des solutions, on cherche... On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes. Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe. C’est ce qu’on va s’attacher à faire durant tout le mois de janvier. L’idée, c’est évidemment de renforcer derrière parce qu’on a le sentiment qu’il y a une certaine fragilité. J’ai déjà essayé de récupérer un très bon défenseur cet été. On m’a beaucoup reproché de ne pas faire venir de défenseur mais j’en ai cherché. Ceux que j’avais identifiés n’ont pas voulu venir. Les autres, j’estimais qu’ils n’étaient pas forcément supérieurs aux joueurs qui étaient déjà au Stade Rennais. Peut-être qu’on ira chercher un attaquant buteur mais il faut faire attention parce qu’on a un effectif très important. C’est bien beau de faire rentrer mais après, il faut gérer l’effectif à l’intérieur du club et ce n’est pas toujours simple".

Pour ce qui est du dossier du défenseur, Ouest-France assure que le SRFC aurait des vues sur Guillermo Maripan. Le défenseur chilien de 29 ans a prolongé récemment avec l'AS Monaco jusqu'en 2025, où il est titularisé par Adi Hütter. Il ne sera donc pas simple de l'arracher du Rocher, où il joue les premiers rôles en championnat.

Mais aussi...

Lorient : la terrible punchline de Mendy envers Le Bris

Alors que le torchon brûle à Lorient entre Régis Le Bris et ses joueurs, l'insider Mohamed Toubache-Ter a révélé que Benjamin Mendy aurait dit une terrible punchline envers son entraîneur. "Régis Le Bris est l’entraîneur le plus claqué que j’ai eu", aurait déclaré l'ancien latéral gauche de l'Olympique de Marseille.

Toulouse : nouvel actionnaire en vue pour les Violets ?

Le site lesviolets.com annonce qu'une vente du TFC est proche. Et que les nouveaux investisseurs, qui succèderaient à RedBird, seraient également américains. Le nom du fonds de pension n'a pas filtré mais le média assure que Damien Comolli serait impliqué et resterait donc président. RedBird cherche à se désengager du club depuis cet été et les soucis avec l'UEFA en raison de son implication à l'AC Milan.

Par ailleurs, et il y a peut-être un lien, le directeur général, Olivier Jaubert, a annoncé hier qu'il quittait le club après trois ans et demi de bons et loyaux services. Il était arrivé au début de l'ère RedBird, en 2020...

Girondins : des problèmes pour Lopez mais un gros mercato hivernal en approche ?

Comme si la situation sportive des Girondins ne l'impactait pas suffisamment, Gérard Lopez a vu vendredi les joueurs de Boavista refuser de s'entraîner en raison de salaires impayés depuis plusieurs semaines. Le propriétaire du FCGB, qui possède 66% du club de Porto, a assurer que la situation allait se normaliser dans les prochains jours.

Toujours au niveau de l'actualité des Girondins, l'ancien attaquant Robert Malm, désormais commentateur de la L2 sur beIN, a expliqué sur France Bleu que l'arrivée d'un nouvel investisseur au FCGB pourrait entraîneur un mercato actif en janvier : "Si Gérard Lopez arrive à faire rentrer cet investisseur minoritaire, qui arrive à injecter de l’argent qui permettra à Bordeaux, je ne vais pas dire de rénover son effectif, mais d’avoir des éléments qui permettent de pouvoir aller plus loin dans le championnat et de viser plus haut, c’est une bonne chose. N’oublions pas qu’il va y avoir un mercato hivernal qui va bientôt ouvrir ses portes. Mais la première inquiétude tu l’as quand on te demande des documents et qu’on doit attendre ces documents pour statuer. Tu t’inquiètes en premier lieu. Mais ensuite, quand tu sais que c’est pour emmener quelqu’un qui puisse aussi t’amener des fonds… Gérard Lopez est plutôt bon négociateur".

