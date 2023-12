Bataille Nice – Monaco pour un crack, Djalo (LOSC) éjecté, Strasbourg déboule sur une cible du PSG

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

OGC Nice, AS Monaco : la piste Alexsander (Fluminense)

Si le Gym comme l’AS Monaco ne cherchent pas spécialement de milieu défensif en priorité ces hiver, L’Equipe nous apprend que les deux rivaux de la Côte d’Azur suivent avec attention les performances du prometteur Alexsander (Fluminense, 20 ans). Sans doute dans l’optique de l’été prochain avec les départs annoncés de Youssouf Fofana ou Khéphren Thuram.

AS Monaco : un match Brassier - Adarabioyo, 3 départs espérées

A l’affût d’un défenseur central cet hiver, l’AS Monaco vise en priorité Lilian Brassier (Stade Brestois, 24 ans) pour qui une première offre de 8 M€ a été refusé par le club armoricain. Selon L’Equipe, le plan B à l’ancien Rennais est de relancer le dossier Tosin Adarabioyo (Fulham, 26 ans), en fin de contrat en juin. Au rayon des départs, l’ASM veut se débarrasser d’Eliot Matazo, Gelson Martins et Myron Boadu.

LOSC : Djalo poussé vers la sortie en janvier

De retour d’une longue blessure (rupture des ligaments croisés) qui l’a éloigné des terrains depuis mars, Tiago Djalo (23 ans) ne fera pas de vieux os au LOSC où il refuse de prolonger son contrat. En effet, alors que l’Inter Milan, l’Atlético Madrid ou encore la Juventus Turin sont intéressés, Lille aurait prévu de vendre l’international portugais en janvier afin de récupérer quand même une petite indemnité de transfert selon L’Equipe.

RC Strasbourg : Ndala et Barco dans le viseur de BlueCo

Disposant d’un peu de moyens pour se renforcer cet hiver, le RC Strasbourg va encore chercher à attirer des prospects pour le compte de BlueCo et Chelsea selon L’Equipe. Au milieu, les Alsaciens se sont vus proposer les services de la pépite de Manchester City, Joel Ndala (17 ans). Libre en juin et auteur d’un bon Mondial U17 (3 buts, 2 passes décisives), l’international anglais intéresse les décideurs du RCSA. Mais le gros coup de l’hiver au Racing pourrait être fait sur … Valentin Barco (Boca Juniors, 19 ans). En fin de contrat dans un an et dans l’œil des plus grands clubs, BlueCo serait intéressé à l’idée de payer sa clause libératoire (9 M€) pour le placer en Ligue 1. Une piste à chiper au PSG et à Luis Campos…

Et aussi…

Stade de Reims : Flips (Anderlecht) de retour ?

Transféré du Stade de Reims à Anderlecht l’été dernier pour 4,2 M€, Alexis Flips (23 ans) pourrait revenir en Champagne. Selon Foot Mercato, Reims serait en discussions avec le club bruxellois pour récupérer son ancien milieu offensif, sous utilisé au RCSA. Will Still pousserait en ce sens…

Stade Brestois : Locko ciblé par Galatasaray

Si Grégory Lorenzi (directeur sportif du SB29) tente de mettre au maximum les barbelés autour de ses joueurs, le bon début de saison de Brest est très suivi et les attaques ne devraient pas concerner que Lilian Brassier. D’après L’Equipe, Galatasaray aurait notamment des vues sur Bradley Locko (21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027).

Girondins : Gregersen et De Lima cédés cet hiver ?

Avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire pour sauver les meubles devant la DNCG, Gérard Lopez pourrait être contraint de céder quelques joueurs sur le Mercato de janvier. Selon L’Equipe, le défenseur Stian Gregersen pourrait quitter Bordeaux pour l’Atlanta United, club de MLS prêt à offrir 2 M€. Toujours selon le quotidien sportif, Marvin De Lima (19 ans, 10 matchs de L2 cette saison) plait à Montpellier. Des renseignements ont été pris en ce sens pour un transfert dès janvier.

Toulouse FC : l'identité du repreneur américain révélée ?

Comme révélé par le site LesViolets.com, le Toulouse FC est tout proche d’être vendu par RedBird à un autre fonds d’investissement américain. Le média haut-garonnais, qui utilise le conditionnel, évoque le nom d’Otro Capital, un fonds créé par les anciens de RedBird Alec Scheiner, Niraj Shah et Isaac Halyard. Trois hommes anciennement présents au Conseil d’administration du Téfécé… qu’ils avaient dû quitter l’été dernier pour éviter le conflit d’intérêts Toulouse – Milan devant l’UEFA.

