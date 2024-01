Bulka et Ndiaye savourent, statu quo pour Brassier, Pierre-Mauroy sonne creux

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Monaco n'a pas passé la seconde pour Brassier (Brest)

Le Brestois Lilian Brassier attise les convoitises en ce début de mercato hivernal, mais selon L'Equipe le club breton n'a toujours reçu qu'une seule offre de la part de Monaco, inférieure à 10 M€. Celle-ci a été jugée insuffisante. Brassier ne serait pas forcément remplacé en cas de départ.

Massamba Ndiaye (Clermont Foot) avait tout prévu !

En l'absence Mory Diaw à cause de la CAN, Massamba Ndiaye va garder les buts de Clermont et il s'est montré décisif hier dans la qualification auvergnate en Coupe de France à Metz, lors de la séance de tirs aux but. Pas une surprise pour le Sénégalais de 22 ans... "Les pénos, ce sont mes affaires, a-t-il glissé après la rencontre. J’avais dit que j’allais en arrêter au minimum deux ou trois. On a bossé toute la semaine pour savoir comment jouait l’équipe adversaire et comment elle tirait. Après, c’était à moi de jouer. Avant les tirs au but, les Sénégalais de Metz ont dit : "On a perdu face à Ndiaye." Ils me connaissaient!"

Bulka (Nice) en expert !

¨Pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, l'OGC Nice a éliminél'AJ Auxerre (0-0, 4-2 t.a.b.) et Marcin Bulka a encore montré ses aptitudes sur les penaltys en repoussant la tentative de l'attaquant auxerrois Ado Onaiwu. "L'exercice des tirs au but ? On peut dire que je suis en confiance, a commenté le Polonais. Il ne faut pas toujours prendre l’habitude de gagner lors de la séance de tirs au but. On a bien fini. Cela devient un peu une habitude, à chaque arrêt, je me retourne et je célèbre avec les fans. C’était un bon moment, c’était super à vivre chez nous."

Pierre-Mauroy sonne creux

Hier, et comme le signale le site LePetitLillois, le stade Pierre-Mauroy a connu sa pire affluence de la saison. C'était à l'occasion du 32e de finale de la Coupe de France face au Golden Lion. Ils n'étaient que 13 060 à avoir pris place dans l'enceinte lilloise.

