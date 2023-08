Coup de théâtre pour Digne à Nice, l'accord est tombé pour Balogun, l'Arabie saoudite s'attaque à Rennes

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : gros coup de froid pour Digne !

Après la large victoire ce mercredi d'Aston Villa contre Hibernian (5-0), en barrage aller de la Ligue Europa Conférence, l'entraîneur des Villans, Unai Emery, a jeté un gros coup de froid sur la possible arrivée de Lucas Digne à l'OGC Nice. "Aujourd'hui, il est plus proche de rester que d'un départ, même si le voir partir reste une possibilité."

AS Monaco : accord trouvé entre l'ASM et Arsenal pour Balogun !

D'après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, l'AS Monaco et Arsenal auraient trouvés un accord pour le transfert de Folarin Balogun. Le montant du deal s'élèverait à 45 millions d'euros bonus compris.

AS Monaco : le groupe de Hütter pour le FC Nantes

L'entraîneur monégasque, Adi Hütter, a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le déplacement ce vendredi (21h) sur la pelouse du FC Nantes. Six joueurs manquent à l'appel : Mohammed Salisu (reprise), Edan Diop (pied), Eliesse Ben Seghir (cuisse), Maghnes Akliouche (malade), Ruben Aguilar (adducteur) et Breel Embolo (genou).

Le groupe de l'AS Monaco : Köhn, Liénard, Majecki - Henrique, Jakobs, Maripan, Matsima, Singo, Vanderson - Camara, Diatta, Fofana, Golovin, Magassa, Matazo, Zakaria - Ben Yedder, Boadu, Efekele, Minamino.

Stade Rennais : Theate vers l'Arabie saoudite ?

Si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, Al-Ittihad s'intéresserait au défenseur central du Stade Rennais, Arthur Theate. Le club saoudien envisagerait de formuler une offre d'environ 20-25 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international belge.

Stade Rennais : le beau message d'adieu de Doku

Toujours du côté de Rennes, Jérémy Doku a publié un beau et long message pour dire au revoir au Stade Rennais sur son compte Instagram,à peine son transfert à Manchester City officialisé. "Il y a maintenant trois ans, je quittais mon club formateur pour me lancer dans une première aventure loin de chez moi. Vous m’avez vu grandir, vous m’avez vu tomber, mais aussi me relever. Mes émotions en écrivant ces lignes sont contradictoires. Elles vacillent entre la tristesse, la fierté et la gratitude. Tristesse d’abord de vous quitter en ayant ce sentiment dans mon for intérieur d’avoir eu assurément plus à vous offrir. Fierté ensuite, d’avoir pu renverser la tendance et participer activement à cette belle qualification en Europa League la saison dernière qui, j’en suis convaincu, vous apportera beaucoup de bonheur ces prochains mois. Et gratitude enfin pour votre soutien inconditionnel dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. Vous n’avez eu cesse de témoigner des marques d’attention à mon égard, par des mots, des gestes ou des regards. Ces trois années avec vous m’ont fait évoluer en tant que joueur de football peut-être, mais surtout, et c’est le plus important, en tant qu’homme."

AJ Auxerre : contrat résilié pour Ruiz-Atil ! (officiel)

L'AJ Auxerre a annoncé ce jeudi la résiliation du contrat de l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil, arrivé l'été dernier. "L’AJ Auxerre a officiellement résilié le contrat le liant à Kays Ruiz-Atil, avec effet rétroactif au 12 juillet 2023. Le joueur arrivé à l’été 2022 ne fait donc plus partie des effectifs du club," a indiqué l'AJA dans un communiqué.

FC Metz : une nouvelle recrue officialisée !

Le FC Metz a officialisé ce jeudi soir l'arrivée d'un nouveau joueur. Il s'agit de l'ailier droit suédois, Joel Asoro, qui arrive en provenance de Djurgårdens. L'international suédois a paraphé un contrat de quatre ans en faveur du club messin, soit jusqu'en juin 2027.

