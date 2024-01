Coupe de France : tous les résultats des 16èmes de finale, les qualifiés

Bergerac (N2) 1–2 OL

FC Nantes 0–1 Laval (L2)

Girondins de Bordeaux (L2) 2–3 OGC Nice

Rodez (L2) 1–3 AS Monaco

Trélissac (N2) 1–2 Stade Brestois

Valenciennes FC (L2) 2– 1 Paris FC (L2)

Le Puy (N2) 2–1 USL Dunkerque (L2)

20h45 :

US Orléans (N1) – PSG, sur beIN Sports 1.

17h30 :

Clermont Foot – RC Strasbourg, sur beIN Sports 4.

Racing Club (N2) – LOSC, sur beIN Sports 9.

Rouen (N1) – Toulouse FC, sur beIN Sports 5.

Châteauroux (N1) – Le Havre AC, sur beIN Sports 8.

Saint-Priest (N3) – Romorantin (N2), sur beIN Sports 10.

FC Sochaux (N1) – Stade de Reims, sur beIN Sports 6.

21h05 :

Stade Rennais – OM, sur beIN Sports 1 et France 3.

18h30 :

Feignies-Aulnoye (N2) – Montpellier HSC

Ligue 1 : OL, AS Monaco, OGC Nice, Stade Brestois,

Ligue 2 : Laval, Valenciennes,

National 1 :

National 2 : Le Puy,

National 3 :

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Ce week-end, la Coupe de France reprend ses droits avec 15 des 16 seizièmes de finale de la compétition et 14 clubs de Ligue 1 sur le pont. Voici les résultats déjà actés et tous les qualifiés. On fait le point sur l'avancée du week-end.