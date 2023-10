Der Zakarian charge Rothen, la stat incroyable de l'OGC Nice, chaudes retrouvailles entre Bordeaux et Rodez

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Der Zakarian se paye Rothen

En conférence de presse, Miche Der Zakarian n'a pas souhaité donné sa version des faits par rapport à l'altercation qui l'a opposé à Mamadou Sakho, renvoyant la balle à Jérôme Rothen, qui avait pris la défense de l'ancien parisien... «Je me sens bien, ça va mieux. Mais je ne parlerai pas de ça (de l’altercation, ndlr). Par contre si vous voulez des renseignements, vous appelez Jérôme Rothen et (Hugo) Guillemet (le journaliste de L’Equipe qui a révélé l’affaire). Ils vous diront les choses. On en rajoute beaucoup, on sort des trucs qui n’existent pas", a-t-il glissé.

Metz diminué au Havre

Dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, Metz recevra Le Havre dimanche (15 heures) sans N'Doram, Maïga ni Estupinan, tous blessés. Malade cette semaine, Fali Candé est quant à lui incertain. Simon Elisor et Jean N'Guessan, absents à Monaco (1-2) le week-end dernier, devraient être opérationnels.

C'est parti pour les travaux de la Meinau

Les travaux d'agrandissement du stade de la Meinau ont débuté jeudi. L'enceinte de Strasbourg passera de 26 000 à 32 000 places à l'été 2026, pour un coût estimé à 160 M€.

La ministre de la transition énergétique @AgnesRunacher au stade de la Meinau à Strasbourg pour poser la première pierre des travaux d’extension. En présence du président du @RCSA Marc Keller et de @PiaImbs présidente de l’Eurometropole pic.twitter.com/zlvQ0LU9wA — France Bleu Alsace (@bleualsace) October 26, 2023

Mais aussi...

OGC Nice : un record européen pour les Aiglons

Révélation de ce début de saison, le Gym a pris les commandes de la Ligue 1 après son succès à Clermont (1-0) hier soir. Les Aiglons, qui ont gagné leurs quatre derniers matches sur le score de 1-0, ont la particularité d'être la seule équipe parmi les cinq grands championnats à ne pas avoir encore été menés cette saison.

Clermont : Gastien assume après Nice et réagit au match à rejouer contre le MHSC

Le club auvergnat s'est incliné hier à domicile face à l'OGC Nice (0-1). Après la rencontre, Pascal Gastien a endossé la responsabilité de cette défaite : "Je pense que cette défaite, c’est en partie dû au système que j’ai mis en place contre Nice, donc c'est en partie de ma faute". Le technicien a également réagi à la décision de la commission de discipline de faire rejouer le match à Montpellier, arrêté le 8 octobre à la 91e après qu'un pétard a explosé à proximité de Mory Diaw : "C’est une chance supplémentaire de prendre des points tout simplement. Ce qui s’est passé là-bas n’est pas acceptable dans une enceinte de sport. La première victime, c’est Mory. Je me doutais que la décision allait être comme ça. Personne ne pouvait faire autrement que rejouer le match par rapport à ce qu’il s’était passé".

FC Lorient : les drôles de stats des Merlus

A lors qu'il s'apprête à affronter les Reims, Lorient peut se targuer d'avoir le meilleur ratio de tirs convertis de Ligue 1 (19,7%, soit 15 buts sur 76 frappes) mais aussi d'avoir le record européen de buts inscrits dans les dix premières minutes (5). Les Champenois sont prévenus !

Stade de Reims : quand Still se moque de Richardson

Dans L'Equipe, on peut lire ce samedi un portrait d'Amir Richardson, longiligne milieu de terrain champenois. Fils d'un ancien basketteur professionnel américain (Micheal Richardson), cet inetrnational marocain va devoir passer du temps à la salle de musculation, si on en croit son entraîneur, Will Still : "Il doit muscler son jeu, apprendre à se faire encore plus mal. Il doit aussi mesurer ses prises de risques pour devenir encore plus complet. Il ressemble encore un peu à une longue frite un peu molle et il le sait (rires) ! Il a du mal à tenir 90 minutes".

Girondins de Bordeaux : c'est le jour des retrouvailles avec Rodez !

La direction du FCGB a choisi ce samedi pour fêter les 142 ans du club. Mais c'est surtout l'identité de l'adversaire qui risque d'attirer du monde au Matmut-Atlantique. Car le 2 juin, Rodez avait privé les Girondins de la montée en s'imposant sur tapis vert, après que Lucas Buades ait été agressé par un ultra suite à son ouverture du score à la 15ème minute. Rien n'a filtré de l'accueil prévu par les supporters bordelais mais il s'annonce chaud...

