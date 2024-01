Le Real Madrid ne lâche pas Yoro (LOSC), Kehrer revient en L1, une recrue à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

LOSC : le Real Madrid ne lâche pas Yoro

Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, comme le PSG, Leny Yoro (18 ans) fait l'objet d'une cour assidue du Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le club espagnol a envoyé des scouts à plusieurs reprises pour superviser le défenseur central du LOSC.

AS Monaco : Kehrer arrive à l’ASM

Thilo Kehrer va devenir Monégasque. Selon L’Équipe, l’ancien défenseur central du PSG va être prêté par West Ham à l’AS Monaco avec une option d'achat estimée à 11,5 M€. Le joueur allemand, qui portait le maillot des Hammers depuis août 2022, doit voyager ce jeudi pour passer sa visite médicale à la Turbie.

PSG - Toulouse : Sierro a des regrets après Paris

Milieu et capitaine du Toulouse FC, qui s’est incliné face au PSG hier lors du Trophée des Champions (0-2), Vincent Sierro a des regrets sur le déroulé du match. « Des regrets ? Bien sûr, on voulait faire quelque chose, on savait que ça aurait été un exploit. On n’a pas réussi, donc (il y a) beaucoup de déception, a-t-il commenté en conférence de presse. Je pense que ce premier but en début de match nous fait mal, tout comme ce deuxième juste avant la pause. On a continué à appliquer le plan, on a eu des occasions, mais face à ce genre d’équipe, il faut un maximum de réussite. »

Stade de Reims, Montpellier : Ducuing s’est éteint

Bernard Ducuing est mort à l’âge de 73 ans, a annoncé hier le club de Montpellier sur ses réseaux sociaux. Passé par le Red Star (1970-1975), le Stade de Reims (1975-1978) et le MPSC (1978-1984), le milieu offensif a disputé 199 matches en Première Division et 197 rencontres en D2. Sacré champion de France de Deuxième Division avec le club francilien en 1974, le natif de Provins (Seine-et-Marne) avait atteint la finale de la Coupe de France avec Reims en 1977 (défaite 1-2 face à Saint-Étienne).

FC Metz : Maïga sur le départ

Habib Maïga n'était pas présent à l'entraînement du FC Metz ces derniers jours. « Il y a une possibilité qu’il continue dans un autre club », a expliqué le coach László Bölöni lors de sa conférence de presse avant le match de Coupe de France (32e de finale) face au Clermont Foot. Formé à l'ASSE, Maïga portait le maillot grenat depuis 2018.

RC Strasbourg : Nyamsi vers Anderlecht ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Racing Club de Strasbourg, Gerzino Nyamsi (26 ans) pourrait quitter la formation alsacienne dès cet hiver pour rejoindre Anderlecht, deuxième de Jupiler Pro League, selon les informations de Foot Mercato.

OGC Nice, AS Monaco : la Ligue 1 s’arrache Becha !

Petit prodige du football tunisien, Youssef Becha a déjà tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Ligue 1. Selon Foot Mercato, l’ailier gauche du CS Sfax plaît à pas moins d’une demi-douzaine dont l’OGC Nice et l’AS Monaco. Mieux, l’un de ces six clubs a même effectué une approche concrète au joueur de 18 ans et au club tunisien...

OGC Nice : le Gym ne ferme pas la porte à Atal mais...

Jugé pour « incitation à la haine à raison de la religion » pour avoir relayé les propos d’un prédicateur palestinien, Youcef Atal a écopé hier de 8 mois de prison avec sursis. Déjà suspendu le 25 octobre pour 7 matches par la LFP, le défenseur de l’OGC Nice peut théoriquement à nouveau fouler les terrains de Ligue 1. Mais cela n’arrivera pas avant le 27 janvier au plus tôt, le joueur ayant été retenu par l’Algérie pour disputer la CAN (13 janvier – 11 février). Il faudra donc attendre de voir le parcours de sa sélection pour envisager un retour sous le maillot niçois, mais celui-ci n’est pas impossible. Sans attendre la sanction de la commission de discipline de la Ligue, le Gym avait écarté son joueur « jusqu’à nouvel ordre ». Depuis lors, le latéral ne s’entraînait plus avec le groupe professionnel. Mais cette sanction s’est arrêtée avec celle de la LFP.

Selon L’Équipe, dire que le Gym compte sur lui serait toutefois un peu prématuré. Sportivement, le club azuréen a appris à faire sans le défenseur algérien. Le club est largement disposé à le voir partir dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat mais sans s’enlever la possibilité de l’aligner une fois le mercato terminé.

Girondins de Bordeaux : Zabukovnik dans le viseur ?

Une nouvelle recrue à Bordeaux ? Selon Girondins4Ever, Bordeaux mais surtout Albert Riera, seraient intéressés par la venue de Mark Zabukovnik. Ce colosse de 23 ans évolue au poste de milieu défensif et a l’avantage d’avoir côtoyé le technicien espagnol au NK Celje. Evalué à 700 000€ par Transfermarkt, l’international Espoirs slovène est sous contrat avec son club jusqu’en juin 2025.

