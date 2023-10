Des soucis pour Will Still, le Stade Rennais n'ira pas en Israël, Ben Yedder assigné au centre d'entraînement de Monaco

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade de Reims : des absences de taille

Will Still, l'entraîneur de Reims, déplore trois absences majeures pour le déplacement à Toulouse de ce dimanche. Blessé à une cheville avec le Japon, Keito Nakamura sera absent pendant au moins un mois. L'ailier gauche ne jouera donc pas pour Reims à Toulouse dimanche en Ligue 1. Les milieux Azor Matusiwa (adducteurs), out pour trois à quatre semaines et Teddy Teuma (cheville), sont aussi indisponibles.

AS Monaco : Ben Yedder assigné à résidence au centre d'entraînement de l'ASM

Dans son édition du jour, L'Equipe consacre une double page à l'accusation de viol dont Wissam Ben Yedder et son jeune frère font l'objet. On apprend que l'attaquant a rencontré les deux jeunes femmes qui les accusent à Saint-Laurent-du-Var. Qu'après avoir passé la soirée dans un bowling, les Ben Yedder ont pris la route du AirBnB qu'ils louaient alors que les filles âgées de 18 et 19 ans pensaient qu'ils les ramenaient chez elles. Ensuite, les versions divergent, les plaignantes accusant le footballeur et son frère de les avoir violées. On apprend que depuis, l'attaquant est assigné à résidence au centre d'entraînement de l'AS Monaco, ce qui lui permet de pouvoir continuer à s'entretenir en attendant que toute la lumière soit faite sur cette nuit du 10 juillet où tout a basculé.

Stade Rennais : pas de match en Israël le 30 novembre

Hier, l'UEFA a annoncé qu'il n'y aurait plus aucun match joué en Israël jusqu'à nouvel ordre. Soit jusqu'à la résolution du conflit avec le Hamas, débuté il y a deux samedis. Cela a un impact sur le calendrier du Stade Rennais puisque les Rouge et Noir devaient affronter le Maccabi à Haïfa le 30 novembre. Pour le moment, l'instance internationale n'a pas décidé dans quel pays la rencontre serait jouée.

RC Strasbourg : Vieira a hâte de défier le PSG

Samedi, le RC Strasbourg, 11e du classement mais qui reste sur deux défaites à domicile (0-1 contre Lens et 1-2 face à Nantes), se déplacera au Parc des Princes pour y défier le PSG. En conférence de presse, l'entraîneur alsacien, Patrick Vieira, a déclaré qu'il s'agissait d'un "beau challenge" face à l'une "des meilleures équipes en Europe". Il espère que ses joueurs seront à la hauteur au niveau de l'engagement et qu'ils sauront tirer profit des "quelques coups" qui se présenteront à eux.

Mais aussi...

MHSC : Hilton veut devenir entraîneur de Montpellier

Au micro d'Occitanie TV, l'ancien défenseur brésilien du MHSC Vitorino Hilton a fait part de sa volonté de devenir entraîneur dans un avenir proche : "J’ai envie d’entraîner un club de Ligue 1, surtout le MHSC un jour. Je ne sais pas quand cela arrivera mais à moi de passer d’abord mes diplômes, j’ai encore le temps, à moi d’être patient".

LOSC : un décès attriste les Dogues

Hier, le LOSC a appris le décès de Michel Castelain, qui était notamment le Manager de l’équipe des Anciens Dogues.

⚫ Le LOSC a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Michel Castelain. Grand amoureux du LOSC, il était notamment le Manager de l’équipe des Anciens Dogues.



Le club adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances. — LOSC (@losclive) October 19, 2023

Girondins : Weissbeck sous le charme de Riera

Sur France Bleu, le milieu des Girondins Gaëtan Weissbeck a dit tout le bien qu'il pensait de son nouvel entraîneur, Albert Riera : "Si on a déjà senti qu’on a changé de meneur d’hommes ? Oui c’est sûr. C’est une méthode différente, c’est un coach qui est jeune, qui a arrêté le foot il n’y a pas trop longtemps. Il est très, très positif, il amène beaucoup d’ondes positives depuis qu’il est arrivé donc aujourd’hui on est très heureux de l’avoir avec nous. Il nous rassure beaucoup aussi, il nous aide beaucoup et il est très protecteur avec ses joueurs. Il nous donne beaucoup d’informations, c’est très important pour nous. Il sait exactement comment il veut jouer, comment on doit jouer et je trouve que c’est très important aujourd’hui de nous redonner confiance et de nous ramener beaucoup de sérénité comme il le fait actuellement". Premier test pour l'Espagnol ce samedi sur la pelouse d'Angers, qui reste sur quatre victoires consécutives !

