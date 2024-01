Droits TV : beIN au secours de Labrune et du PSG, un accord à 900 M€ à venir ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

S’il est aujourd’hui acté que la Ligue 1 ne récupèrera pas le milliard d’euros espéré pour ses droits TV 2024-29, la LFP a reçu de nombreux signaux favorables pour sauver les meubles si l’on en croit L’Equipe.

Alors qu’on pensait beIN Sports hors-jeu et peu enclin à faire des folies, bénéficiant de son contrat de distribution avec Canal+ à 250 M€ par saison jusqu’en juin 2025 et renouvelable pour cinq ans, la chaîne franco-qatarienne aurait décidé de faire un geste fort pour sauver la LFP et s’éviter des soucis futurs avec le fair-play financier de l’UEFA.

Un montage DAZN – beIN plutôt que DAZN – Prime ?

En effet, après une rencontre entre Vincent Labrune (président de la LFP) et Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG et du beIN Media Groupe) cette semaine, les contours de l’effort ont évolué. « beIN pourrait prendre deux ou trois matchs en appui de DAZN » en plus de la Ligue 2 et des droits internationaux d’après le quotidien sportif. Une manne qui, combinée à la revalorisation récente de la proposition de DAZN, permettrait d’atteindre un prix global proche des 900 M€ et ainsi sauver les apparences.

