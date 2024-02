Droits TV : beIN utilisé par Labrune pour mettre la pression à un concurrent ?

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Hier vendredi, RMC a révélé que le président de la LFP, Vincent Labrune, avait fait le voyage au Qatar, mercredi, afin d'y rencontrer le patron de beIN, Yousef Al-Obaidly. L'idée étant d'inciter la chaîne à s'investir dans les droits de la L1 pour la période 2024-29. Mais celle-ci se montrerait réticente car elle commence seulement à trouver l'équilibre financier. En outre, elle a conscience que les 900 M€ attendus par Labrune et consorts constituent un montant beaucoup trop élevé pour un championnat d'un faible niveau et joué d'avance.

Négocier avec beIN pour faire bouger DAZN ?

Mais ce samedi, L'Equipe explique que ce voyage au Qatar aurait pu avoir un autre but que convaincre beIN. En effet, DAZN est très intéressé par les droits de la L1. Sauf qu'elle n'a proposé qu'environ 500 M€ pour tous les matches. Vincent Labrune lui a proposé d'investir plus et pour moins de rencontres (huit). Depuis, il est sans nouvelle de la chaîne anglaise. Négocier avec beIN peut aussi permettre à la LFP de faire bouger DAZN...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Droits TV : Vincent Labrune a rencontré beIN Sports mercredi à Doha.

Il a demandé à son homologue de beIN Sports de faire une offre pour plus de matchs et à un prix plus élevé.

Aucune offre n'a pour l'instant été transmise à la LFP de la part du diffuseur.https://t.co/HXdFfmIlne — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 2, 2024

Podcast Men's Up Life