Droits TV : Ménès lâche un scud sur la LFP et Vincent Labrune

Alors qu’il se murmure de plus en plus que la LFP approche d’un accord avec les diffuseurs pour atteindre une enveloppe globale à 900 M€ et sauver les meubles, Pierre Ménès est inquiet pour le supporter de football.

Sur sa chaîne YouTube, dans sa rubrique « Face à Pierrot », l’ancien consultant du CFC redoute que plus de deux acteurs se partagent le gâteau avec les affiches sur DAZN, quelques matchs sur beIN Sports et Prime Vidéo gardant un match et faisant encore monter la facture et le nombre d’abonnements.

« La Ligue se fiche totalement du consommateur »

« La Ligue se fiche totalement du consommateur. S’ils pouvaient vendre huit matchs à huit diffuseurs différents, ils le feraient. Il y a un vrai manque de respect du supporter, qui est totalement regrettable. Après, quand tu as claironné partout que tu allais vendre ton championnat un milliard… »

Aujourd’hui, le fan de Ligue 1 souhaitant rester sur des moyens légaux pour suivre son équipe préférée doit débourser aux alentours de 30€. Une note qui pourrait doubler dès 2024-2025 avec l’arrivée de DAZN.

Face à Pierrot (2/3) : "Ronaldo n'a jamais joué en Ligue 1, on s'en fout de son avis..."



Mbappé par Lucet, LFP vs droits TV, les incidents de Bordeaux-Nice, racisme vs Maignan, Ronaldo vs Ligue 1, Benzema de retour (?) et Monaco à vendre.https://t.co/Pra2gjUCf1 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 22, 2024

