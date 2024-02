Droits TV : un consultant vend la mèche, accord probable à 900 M€ !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Si on ne l’entend pas trop dans les médias actuellement, Vincent Labrune serait sur le point de réaliser un véritable tour de force dans la vente des droits TV de Ligue 1 sur la période 2024-29.

Profitant de l’arrivée probable de DAZN et de l’intérêt (relatif ?) de Prime Vidéo, le président de la LFP s’est aussi rendu à Doha dans l’espoir de faire revenir beIN Sports dans les candidats sérieux à l’appel d’offres afin d’obtenir un chèque se rapprochant le plus possible du milliard d’euros souhaité en mettant bout à bout chaque lot.

Le travail au corps de Labrune va payer

Si l’on en croit l’ancien dirigeant de clubs Gilles Favard, Labrune est tout proche de réussir son pari et devrait attendre un package global avoisinant les 900 M€. Un accord qui serait presque inespéré vu la baisse globale des droits TV partout en Europe.

Pour le consommateur, la possibilité de voir deux ou trois diffuseurs différents pour le produit L1 n’est pas une grande nouvelle avec le risque d’un panier global pouvant doubler dès l’été 2024.

Le Foot va être aux alentours de 900 millions pour les droits T.V. On peut dire que Labrune a bien bossé !! — GillesFavard (@GillesFavard) February 2, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life