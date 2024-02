Droits TV : un seul obstacle aux 900 M€ tant espérés ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A l'instant T, rien n'a changé. Les droits TV du football français pour la période 2024-2029 n'ont pas trouvé preneur et, surtout, ne font toujours pas rêver les clubs de l'élite avec les 900 millions d'euros tant espérés.

Vincent Labrune, le patron de la Ligue, dépassé dans ce dossier, a un allié de poids : le président de la République. Qui n'hésite jamais, comme ce fut le cas mardi dernier à l'Elysée, a partagé le sujet avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, dont la chaîne, BeIN Sports pourrait faire une proposition globale de 900 millions pour racheter tous les droits.

Selon le quotidien l'Equipe, cette éventualité n'est surtout pas à exclure. "Pour beIN Sports, une autre possibilité, réelle, est de récupérer la totalité des droits de la L1, en plus des droits internationaux. Avec un total (droits domestiques et internationaux) proche de 900 millions d'euros annuels, le souhait de la Ligue. Mais toutes ces bonnes volontés se heurtent pour l'instant à des blocages." Et ce blocage aurait pour nom Canal + qui, en cas de droits TV rachetés, devrait payer plus cher la distribution de beIN Sports ou d'une autre chaîne qui récupérait la L1. Car ne l'oublions pas, BeIn SPORTS est distribué en France par le groupe Canal .

A suivre.

Podcast Men's Up Life