Accord trouvé entre Todibo et un club, Farioli plaît à un cador de Serie A, la Juve sur un Lillois

LOSC, Rennes, Nice, Metz : la liste de l'Algérie est tombée !

La liste de l’Algérie est tombée hier soir pour la CAN en Côte d’Ivoire et il n’y aucune réelle surprise dans le groupe de Djamel Belmadi. Si Andy Delort (Umm Salal) n’est pas là, on retrouve de nombreux éléments de Ligue 1 et de Ligue 2. Deux Niçois (Atal, Boudaoui), deux Lillois (Bentaleb, Ounas) et un Rennais (Gouiri) sont de la partie au même titre que Kévin van de Kerkhof (FC Metz) ou Anthony Mandrea (SM Caen).

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بكأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023 #DesertWarriors #123VivalAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/Z7x7aRkVsT — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) December 29, 2023

LOSC : la Juventus fonce sur Djalo

Comme révélé jeudi par Foot Mercato, un club (pigeon ?) est prêt à racheter les six derniers mois de contrat de Tiago Djalo (LOSC, 23 ans) avant de le laisser en prêt six mois chez les Dogues. On en sait plus sur l’identité de ce courtisan mystère à l’international portugais … et il s’agirait de la Juventus Turin selon le journaliste Santi Aouna, qui justifie cette manœuvre par la volonté de la Vieille dame de couper l’herbe sous le pied de l’Inter Milan et de l’Atlético Madrid. Selon Ignazio Genuardi, Lille espère récupérer 5 M€ sur le transfert. La Juve propose environ la moitié...

🚨🔴🐶🇵🇹 #Ligue1 |



◉ Juventus are pushing for Thiago Djalo. The Bianconeri want to complete the deal this winter and loan the Portuguese defender to Lille for 6 months ‼️



◉ Inter Milan are still insisting. Atlético are also interested @CasseJosue

https://t.co/WZuBmYdhCC pic.twitter.com/a0UGdwbK6U — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 29, 2023

OGC Nice : l'AC Milan sur les rangs pour Farioli

Auteur d’un bon début de saison avec l’OGC Nice et sous contrat jusqu’en juin 2025, Francesco Farioli (34 ans) commence à intéresser du beau monde dans son pays d’origine. Si l’on en croit Tuttosport, l’ancien coach d’Alanyaspor serait dans les bons papiers du Milan AC dans le cadre de la succession de Stefano Pioli. Il serait en concurrence avec deux de ses compatriotes : Thiago Motta (Bologne) et Vincenzo Italiano (Fiorentina).

OGC Nice : Todibo prêt à snober Ineos pour les Spurs ?

Si Ineos a pris la main à Manchester United, relançant parfaitement les Red Devils dans la course à la signature de Jean-Clair Todibo (OGC Nice, 23 ans), Tottenham garde une grosse longueur d’avance pour cet hiver. Selon Ignazio Genuardi, qui cite des sources anglaises, l’ancien joueur du Barça serait déjà tombé d’accord avec les Spurs autour de son contrat.

En quête d’un défenseur central supplémentaire, #Tottenham privilégie actuellement la piste menant au Niçois #Todibo, qui figure aussi sur la short-list de Man Utd, notamment. Selon une source anglaise, les Spurs ont d’ores et déjà un accord avec le Tricolore. #Mercato #OGCN — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 29, 2023

… et Atal plaît en Turquie !

Poussé vers la sortie du côté de l’OGC Nice et alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat, Youcef Atal (27 ans) intéresserait le Besiktas (D1 turque). Selon Foot Mercato, le club stambouliote cherche un latéral droit et s’est renseigné sur la situation de l’Algérien. Ce n’est cependant qu’un second choix derrière Cédric Soares (Arsenal, 32 ans).

Montpellier : plutôt le Qatar que la Ligue 1 pour Belhanda ?

Libéré de son contrat à l’Adana Demirspor, où il n’était plus payé depuis un moment, Younès Belhanda (33 ans) a vu son nom être cité en Ligue 1. Notamment au MHSC son club formateur. Mais l’international marocain ne devrait pas revenir dans l’Hérault. Selon le site Allez-Paillade, il serait proche d’un départ au Qatar.

Stade de Reims : une statue pour Just Fontaine ?

Décédé en 2023, Just Fontaine restera une légende éternelle du football français et du Stade de Reims. En Champagne, un projet de statue est d’ailleurs à l’étude sur le parvis de Delaune. Comme le rapporte l’excellent ReimsVDT, un appel au financement a été lancé dans les rues de la ville.

🔴⚪️ La demande de participation du financement de la statue Just Fontaine s’affiche dans la ville de Reims !



Les infos si vous souhaitez participer => https://t.co/SCbX4Pf48T



Allez-vous le faire ? pic.twitter.com/4ye2Fdkv2O — Reims VDT (@reimsvdt) December 29, 2023

