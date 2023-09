FC Nantes - OM : une faute du service de sécurité ? Des révélations accablantes tombent !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L’heure est toujours aux interrogations suite au drame survenu lors du match entre le FC Nantes et l’OM, vendredi soir en ouverture de la 4e journée de L1 (1-1). Victime de deux malaises cardiaques, le père de famille qui avait défendu son fils de 6 ans pris à partie par quelques supporters nantais était tiré d’affaire, hier, d’après L’Équipe. L’affaire est remontée jusqu’à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui a affiché sa « solidarité » en dénonçant des « violences indignes » sur son compte X. Elle se prolongera devant la commission de discipline de la LFP, qui va se saisir du dossier en attendant d’éventuelles suites judiciaires.

Le FC Nantes a déjà annoncé qu’une plainte serait déposée dès aujourd’hui après l’analyse des images de vidéosurveillance. Elles permettront peut-être d’établir si le service de sécurité du club nantais a fauté, comme le suggèrent plusieurs témoins présents à la Beaujoire.

Un pompier a sauvé le père de famille

« Au début, l’ambiance était bon enfant, estime un supporter présent sur place dénommé Lucas. Quand l’OM a marqué, deux ados qui célébraient le but ont été pris à partie par une dizaine d’imbéciles côté Loire. Ils ont sauté contre le grillage et là, j’ai vu le monsieur (la victime) s’énerver. Il a eu peur pour son fils, ça a commencé à se chauffer, à s’insulter et à s’échanger des crachats. C’était tendu, on a dit aux stadiers de faire quelque chose parce qu’en général, quand il commence à y avoir des échauffourées, ils font barrière. Là, ils n’ont pas bougé. Ce sont des supporters de Nantes qui ont essayé de calmer les choses mais ça continuait à menacer de l’autre côté avec des “on va se retrouver dehors”. En haut de la tribune, il y avait bien d’autres stadiers mais ils étaient plus loin et ils géraient les entrées. Quand le monsieur a fait son malaise, ceux d’en bas sont restés passifs. Heureusement, il y avait un pompier en tribune qui est vite intervenu avant l’arrivée des secours. »

Sur BFM TV, l’avocat de l’Association nationale des supporters (ANS) Pierre Barthélemy a évoqué hier « une double carence grave de la part du FC Nantes : dans l’accès au stade et dans l’incapacité voire le refus de faire cesser les incidents. » Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que cet incident est à mettre en perspective avec le bras de fer qui oppose la Brigade Loire au nouveau directeur de la sûreté et sécurité du FCN, David Amaré (DSS). Quelques heures avant la rencontre, la société Evan Safety, qui assure la présence de vingt agents de sécurité en tribune Loire, avait annoncé renoncer à mobiliser son personnel de sécurité en justifiant sa décision « par les consignes dangereuses » du nouveau DSS : « Nous ne pouvons accepter d’être le bras d’une politique dangereuse pour notre personnel sans concertation avec tous les acteurs ».

