FC Nantes : Nicolas Pallois veut déjà gâcher la fête à Bordeaux

Passé par les Girondins de Bordeaux et désormais au FC Nantes, Nicolas Pallois était forcément la personnalité désignée pour s'afficher en conférence de presse ce vendredi à deux jours du derby de l'Atlantique.

« J'espère qu'on ne va pas les relancer »

Pas spécialement sentimental, le défenseur des Canaris ne voit pas ce match avec émotion : « ça fait maintenant cinq ans que je suis parti. C’est un derby donc il va falloir le prendre sérieusement. Et continuer de faire ce que l’on fait depuis le début de saison. L’année dernière, on a été là-bas, on n’a pas gagné et pourtant il y avait la possibilité ».

Désireux « d’éteindre l’ambiance pendant 90 minutes » sur la fête des 140 ans du club au scapulaire, Nicolas Pallois ne veut pas laisser respirer les Bordelais, modestes 16e au classement : «Sincèrement, je m’occupe de Nantes et c’est déjà une bonne chose. J’espère qu’on ne va pas les relancer ».