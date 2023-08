FC Nantes, RC Lens, OM, Real Madrid, PSG... Sur quelle chaîne suivre les matchs amicaux de mercredi et jeudi

Ce mercredi 2 août à 18 h30, le FC Lorient reçoit le FC Nantes à Vannes. Si le match n'est pas diffusé à la télévision, les Merlus proposent quand même un direct sur leur chaîne Youtube que vous pouvez suivre ici.

Dans un Bollaert à guichets fermés, le RC Lens reçoit également le Torino à 19 heures. Le match est diffusé sur beIN Sports 1. Au Vélodrome, c'est aussi un guichet fermé qui marque la fin de la préparation de l'OM face au Bayer Leverkusen ce soir à 20h45. Le match est en clair sur W9.

Pour les insomniaques, le Real Madrid affronte la Juventus Turin cette nuit à 1h30. Une rencontre à suivre gratuitement sur L'Equipe Live. Enfin, le PSG clôt sa tournée asiatique face à Jeonbuk ce jeudi 3 août à 10 heures. BeIN Sports 1 diffuse cet ultime galop d'essai des Champions de France qui bouclent leur préparation chaotique.

Pour résumer

Les derniers matchs de préparation de l'OM, du PSG et du Real Madrid contre Leverkusen, Jeonbuk et la Juventus, l'affrontement entre Lorient et Nantes, le RC Lens qui reçoit le Torino... Toutes ces rencontres sont diffusés. But! Football Club vous aide à y voir plus clair.