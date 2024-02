FC Nantes – RC Lens : scandalisé par l’arbitrage, Ménès ouvre une deuxième polémique !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur la rencontre FC Nantes – RC Lens (0-1) et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas aimé l’arbitrage de Florent Batta et l’utilisation de la VAR par Stéphanie Frappart.

Et ce n’est pas l’attentat de Zézé qui revient en premier dans son analyse : « Nantes est revenu sur un but de Kadewere, refusé pour un hors-jeu qui, pour moi, est inexistant. Comme je le dénonce à chaque fois, il y en a marre de ces buts refusés pour un demi centimètre parce que le révélateur est là… Je ne supporte plus cette règle qui pour moi tue le football ».

« Une uniformisation dans la nullité »

Il reconnait aussi qu’il était difficile de ne pas mettre le carton rouge sur le Nantais Zézé après son « tacle horrifiant » sur David Pereira da Costa : « La semaine dernière, c’était les Nantais qui râlaient pour ce genre de tacle de Daramy sur Cömert. Toutes les semaines… Au moins il y a une uniformisation dans la nullité ».

En revanche, Pierre Ménès n’utilise pas l’arbitrage pour justifier la défaite des Canaris : « Nantes ne manque pas de bonnes volontés mais pour moi c’est trop faible offensivement pour tromper la vigilance d’une défense du niveau de Lens avec un gardien comme Samba ».

