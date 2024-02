FC Nantes – RC Lens : trois retours chez les Sang et Or, un Canari écarté

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Au RC Lens, Franck Haise doit encore composer sans Jonathan Gradit (suspendu), Morgan Guilavogui (CAN) et Abdukodir Kusanov (Coupe d’Asie) mais il enregistre trois retours importants : Deiver Machado, Przemyslaw Frankowski et Nampalys Mendy.

J-1 avant #FCNRCL 👊



Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse du @FCNantes, demain, en @Ligue1UberEats.



➡️ Deiver Machado, Przemyslaw Frankowski et Nampalys Mendy font leur retour dans le groupe lensois.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2024

Rémy Descamps écarté à Nantes

Côté Nantes, le groupe vient de tomber et il n’y a pas de véritable surprise. Arrivé trop tardivement, Nicolas Cozza n’est pas qualifié mais Jean-Charles Castelletto et Mostafa Mohamed font bien leur retour de la CAN. On notera quand même la mise à l’écart de l’ancien numéro 2 Rémy Descamps, échaudé de n’avoir pas joué en Coupe et qui a refusé de participer à l’échauffement sur le dernier match où il était la doublure d’Alban Lafont.

Le groupe convoqué 🆚 Lens. pic.twitter.com/2tcB62J5rr — FC Nantes (@FCNantes) February 2, 2024

