Genesio expédie un deuxième joueur en réserve à Rennes, un blessé longue durée à Monaco, souci pour Brest – Strasbourg

OGC Nice : Farioli répond aux critiques sur le jeu du Gym

Son OGC Nice en tête du classement avant la réception de Rennes, Francesco Farioli a eu droit à une exposition particulière en conférence de presse. Une situation qui n’est pas pour déplaire à l’Italien : « Je reçois tous les matins une revue de presse. Je lis des compliments qui font bien sûr plaisir. Mais il y a quelques semaines, on était attaqués... Mon staff et moi, on est très critiques envers nous-mêmes. On essaie toujours de s'améliorer. Ce que nous avons récolté nous rend fiers et heureux, parce qu'on est conscients du travail et des sacrifices qu'on a accomplis pour aller chercher le moindre point qu'on a. J'écoute les critiques et les compliments, mais il faut savoir faire une analyse plus large ».

Ce dernier a d’ailleurs répondu aux critiques sur le jeu de son équipe : « Le football est une question de goût. On est une équipe qui se situe à la deuxième place du Championnat au nombre d'occasions créées et d'occasion manquées. Une équipe qui ne crée pas de jeu n'aurait pas ces chiffres. On peut sembler en sous-rythme, mais il faut de la patience sur le terrain pour trouver une opportunité d'attaquer l'adversaire. On doit savoir attendre le bon moment pour faire mal ».

Stade Rennais : Terrier ne se voit pas comme le sauveur

Relancé pendant une heure en réserve face à la GSI Pontivy, Martin Terrier est enfin apte à débuter un match au Stade Rennais. Cela pourrait être dimanche face à Nice. A cette occasion, l’ancien Lyonnais a répondu à ceux qui l’attendent comme le sauveur : « Ça ne me pèse pas. Il ne faut pas se tromper de combat. Le plus important, c'est le collectif, c'est ça qui fait briller un joueur. J'ai besoin de mes équipiers et peut-être que mes équipiers ont besoin de moi pour apporter de la fraîcheur au groupe. Il faut y aller étape par étape et être patient ».

Stade Rennais : après Salah, Wooh envoyé en réserve par Genesio

Si Ibrahim Salah a été envoyé en réserve, sanctionné par Bruno Genesio pour avoir séché une séance d’entraînement destinée aux remplaçants, le jeune Marocain n’est pas le seul élément qui ne participera pas à la rencontre de dimanche entre Nice et le Stade Rennais. En effet, le coach breton a acté l’envoi de Christopher Wooh en équipe réserve pour le match face à Locminé : « je n’aime pas le terme sanction. Il n’y a pas de sanctions. Il y a des choix à faire. Pour être transparent, pour Christopher, ça correspond à une demande de sa part. Il a besoin de temps de jeu. J’ai accédé à sa demande. Concernant Salah, c'est un peu différent mais il sera de retour la semaine prochaine dans le groupe », a justifié Genesio.

Toulouse FC : un ailier recruté cet hiver

Si le Toulouse FC a visiblement été mis en vente par le groupe RedBird, cela n’empêche pas les équipes en place de quand même travailler au quotidien et de préparer le Mercato d’hiver. Si l’on en croit le site Les Violets, la cellule de recrutement du Téfécé planche sur le recrutement d’un nouvel ailier pour janvier 2024 après la grave blessure de Zakaria Aboukhlal il y a quelques semaines.

Stade Brestois – RC Strasbourg ne pourra pas se jouer à Francis-Le-Blé

Le toit de Francis-Le-Blé endommagé par la tempête Ciaran, le Stade Brestois ne pourra pas jouer à la maison le 12 novembre prochain face au RC Strasbourg. Si l’on en croit Le Télégramme, deux options sont à l’étude face à ce scénario climatique exceptionnel : soit le report pur et simple du match à une date ultérieure, soit l’inversion de la rencontre à la Meinau jouée le dimanche à la même heure (13 heures). Si cette deuxième option est privilégiée par les deux clubs, cela va dépendre de la faisabilité de l’organisation du match dans un laps de temps quand même assez court.

Ben Seghir (Monaco) out jusqu'en 2024

On ne reverra plus Eliesse Ben Seghir sur les pelouses de Ligue 1 cette année. Le jeune international français U19 s'est blessé à l'épaule et il sera éloigné des terrains jusqu'en 2024 a annoncé le club de la Principauté.

