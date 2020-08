Girondins – FC Nantes (0-0) : Gasset a fait entrer le derby dans l’Histoire

false

En dirigeant les Girondins de Bordeaux à son âge, avancé, Jean-Louis Gasset est entré dans les annales du football français.

Pour son premier match à la tête des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset a dû se contenter d’un match nul face au FC Nantes (0-0). L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG a toutefois reçu un lot de consolation en émargeant désormais parmi les entraîneurs les plus âgés à avoir officié dans le championnat de France.

Gasset dans les traces d’Halilhodzic

A 66 ans et 8 mois, le technicien bordelais n’est devancé (depuis 1970) que par Raymond Goethals (71 ans et 8 mois), Guy Roux (68 ans et 10 mois), Tomislav Ivic (68 ans et 5 mois), Vahid Halilodzic (67 ans et 9 jours) et Stefan Kovacs (66 ans et 8 mois). Gasset se classe donc au sixième rang des coaches les plus expérimentés à officier en L1. Cela pourra difficilement faire passer le souvenir d’un derby de l’Atlantique plus que moyen.