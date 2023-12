Henry et la FFF mettent la pression à la L1, Di Méco fan de Will Still, 4 actionnaires discutent avec Bordeaux

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

JO 2024 : réunion décisive FFF – Ligue 1 – Ligue 2

Pour les JO de Paris en 2024, la Fédération Française de Football (FFF) ne veut pas revivre le fiasco de Tokyo, où les Bleuets étaient partis avec une équipe Z face aux nombreux refus des clubs de libérer leurs joueurs hors des dates FIFA. Si l’on en croit France Info, une réunion impliquant Philippe Diallo (président de la FFF), Thierry Henry (sélectionneur des Espoirs), Hubert Fournier (le DTN) et les clubs professionnels français doit avoir lieu ce vendredi. But de la manœuvre ? Convaincre les clubs de lâcher leurs joueurs en août afin d’aligner l’équipe la plus compétitive possible…

OGC Nice : Ineos se rapproche de MU et d’une ex cible de l’OL !

Si le groupe Ineos s’est un peu désintéressé de l’OGC Nice lors du dernier Mercato, c’est d’abord parce que son grand patron Jim Ratcliffe s’est mis en tête de racheter son club de cœur Manchester United. Un dossier qui va coûter très cher au milliardaire anglais. D’après Sky Sports et après de longs mois de tractations, cela devrait se faire une entrée du groupe de pétrochimie dans le capital des Red Devils à hauteur de 25%, accompagné d’une prise de pouvoir sportive.

Premier choix d’Ineos selon Sky Sports ? Tenter de remplacer le décevant Erik ten Hag par un autre coach bien connu de Premier League : Graham Potter. Un coach qui était d’ailleurs ciblé par l’OL il y a quelques mois au moment du limogeage de Laurent Blanc mais qui avait alors éconduit la Ligue 1…

OGC Nice : Farioli vise une recrue pour remplacer Atal en janvier

Youcef Atal (27 ans) risquant jusqu’à un an de prison pour « provocation à la haine en raison de la religion », l’OGC Nice souhaite se séparer de l’international algérien sur le mois de janvier. Si Francesco Farioli a fait une pirouette au moment d’évoquer le cas Atal, assurant pouvoir compter à nouveau sur un joueur « à disposition » à la fin de sa suspension, le club travaille bel et bien sur l’après. Selon RMC Sports, l’Italien a réclamé le recrutement d’un latéral droit capable de jouer dans l’axe pour concurrencer Jordan Lotomba et anticiper le départ d’Atal.

Stade Brestois : Jonas Martin charge Fonseca pour son échec au LOSC

Aujourd’hui au Stade Brestois où il s’est relancé, Jonas Martin est revenu sur son passage raté au LOSC (2022-23) dans une interview à « Deux Nuits Avec » sur YouTube… Et il a un peu chargé Paulo Fonseca : « Je pense que je ne rentrais pas dans ses critères », a-t-il glissé.

« Tu remets tout en question. Tu as des périodes de doutes alors que tu as déjà quinze années en professionnel. Mais bon à chaque fois que tu signes dans un club c’est pour jouer et pour prendre du plaisir. Quand tu signes, tu te conditionnes à te dire que tu as fait le bon choix puis au bout de deux, trois mois, tu comprends que c’est compliqué ».

Dès janvier 2023, l’ancien Montpelliérain avait demandé à partir mais, encore une fois, le Portugais l’a bloqué : « Je suis rarement allé voir un coach pour demander pourquoi je ne jouais pas. Je suis juste allé le voir au mois de décembre pour lui demander du temps de jeu ailleurs. Il m’a bloqué, en me disant que je jouerai mais au final ce n’est pas ce qu’il s’est passé ».

Toulouse FC : deux recrues en janvier et un problème en Europa League ?

Si, du côté du Téfécé, on avait initialement prévu de ne signer qu’un ailier supplémentaire pour compenser la blessure de Zakaria Aboukhlal, out jusqu’à la fin de saison, Damien Comolli aurait changé un peu ses plans et viserait deux attaquants sur le mois de janvier selon le site LesViolets.com. Toulouse envisagerait de recruter un attaquant de pointe afin de remplacer Frank Magri, lequel va participer à la CAN avec le Cameroun.

Par ailleurs, la qualification du TFC pour les barrages de l'Europa League pourrait causer un gros problème. En effet, l'AC Milan y prendra part également puisqu'il a terminé 3e de son groupe (celui du PSG). Or, les deux clubs ont le même propriétaire, RedBird Capital Partners, à hauteur de 99,3% pour le club italien et 85% pour le club français. Une opposition entre les deux clubs pourrait poser un problème au niveau éthique, déjà que les Violets ont dû prouver qu'il n'y avait aucune passerelle avec le Milan en juin dernier pour être autorisés à prendre part à l'Europa League...

Girondins : Riera refuse de se mêler du Mercato

Quelques heures avant que la DNCG ne rende son verdict sur les finances des Girondins de Bordeaux, Albert Riera avait évoqué la situation compliquée de son club avec une pointe d’humour : « Je suis coach de joueurs de foot, et donc l’aspect financier… Je n’ai pas l’application bancaire du club avec les chiffres. J’ai mes chiffres, mes propres problèmes, pour avoir à penser aux problèmes des autres », a-t-il souri.

Concernant les besoins exprimés, l’Espagnol a été très succinct : « Je ne regarde que le prochain match. Dans deux semaines, on ne sait pas ce qui peut se passer. On n’est pas encore dans un moment où il faut penser à ça ».

4 actionnaires en négociations avec Bordeaux

Si la DNCG a choisi de placer le dossier Girondins de Bordeaux en « sursis à statuer » dans l’attente de documents complémentaires, c’est parce que Gérard Lopez s’est présenté à la LFP avec un nouveau plan de financement et l’arrivée annoncée d’un nouvel actionnaire minoritaire pour l’épauler. L’excellent Girondinfos en a dit plus sur le dossier, évoquant des négociations en cours non pas avec un seul mais quatre candidats prêts à rentrer au capital du club au scapulaire…

🚨 @Girondins a présenté à la DNCG son nouveau budget.



En marge de celui ci, une nouvelle stratégie incluant un contrat d’actionnariat minoritaire d’un investisseur pouvant augmenter significativement le budget a été évoqué.



Les négociations avec 4 candidats sont en cours ⏳ pic.twitter.com/DXRKTwXJNW — Girondinfos (@Girondinfos) December 14, 2023

Mais aussi...

AS Monaco : Zakaria-Hütter, relation filiale

Avant le choc entre Monaco et l'OL ce soir, L'Equipe a consacré un article au lien existant entre Denis Zakaria et Adi Hütter. Le milieu suisse et l'entraîneur autrichien en sont à leur troisième collaboration après les Young Boys de Berne et le Borussia Mönchengladbach. Le milieu, arrivé pour 20 M€ en Principauté, considère son entraîneur "comme un père".

Stade Rennais : Assignon dépité après la défaite contre Villarreal

Auteur de l'égalisation rennaise à 1-1, Lorenz Assignon a cru en avoir fait de même au bout du temps additionnel contre Villarreal (2-3). Mais l'arbitre a finalement annulé justement sa réalisation pour un point de règlement inconnu d'une grande partie des observateurs. De quoi provoquer une grosse frustration chez le milieu du SRFC : "Des situations comme aujourd'hui, il n'y en a pas à tous les matches et, à chaque fois, c'est à nous que ça arrive, des pénalties un peu bizarres, des choses un peu bizarres...".

RC Strasbourg : Vieira s'attend à affronter un Lorient remonté

En conférence de presse avant le match contre Lorient dimanche, l'entraîneur du RCSA, Patrick Vieira, a déclaré s'attendre à trouver des Merlus remontés après leur défaite contre l'OM (2-4) : "Lorient, c’est une équipe qui va commencer le match avec beaucoup de pression et d’agressivité. On doit être prêts psychologiquement à ça. L’objectif, c’est de confirmer le résultat du Havre et d’améliorer le contenu. C’est important de bien débuter la rencontre. Il faudra être cohérents et solides défensivement. C’était une victoire importante pour nous. On l’attendait depuis pas mal de temps, on a été récompensés. On sait que l’on doit continuer à travailler avec humilité".

Stade de Reims : Di Méco, fan de Will Still et de son équipe

En concert à Reims avec son groupe, Osiris, l'ancien défenseur de l'OM Eric Di Méco a dit à L'Union tout le bien qu'il pensait de Will Still et de ses joueurs : "Le Stade de Reims, c’est un club mythique. Gamin, je me souviens d’un grand club. J’ai joué contre Reims en D2, jamais en D1. Comme Saint-Étienne, comme Bordeaux, comme l’OM, c’est un club qui a marqué l’histoire à une période, et c’était anormal de ne pas le voir évoluer au plus haut niveau. À Reims, on se rend compte qu’il se passe toujours quelque chose et que les résultats ont été obtenus par le jeu. Je pense que les supporters rémois doivent se régaler parce que c’est l’un des endroits où l’on doit se régaler le plus en L1. Il fait partie de ces jeunes entraîneurs qui ne sont pas formatés et qui ont emmené un petit vent de fraîcheur en Ligue 1. Il a posé sa patte sur cette équipe et il est hyper coté. Je ne sais pas combien de temps le Stade de Reims arrivera à le garder mais il est promis à un grand avenir. Il a des bons joueurs mais pas un effectif de folie non plus, et j’ai aussi envie de le voir avec un effectif encore au-dessus, avec de grosses personnalités. Je ne voudrais pas que les Rémois le perdent trop vite mais le suiveur que je suis a hâte de voir ça un de ces quatre, parce que je ne doute pas qu’il entraînera au-dessus un jour".

